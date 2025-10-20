Espectáculo: CALL THE POLICE. Andy Summers, Joäo Barone y Rodrigo Santos en Uruguay

Embed

“Será una oportunidad increíble poder tocar con una leyenda de la guitarra, como Andy Summers, y con Rodrigo, que está sorprendiendo en la tarea de cantar el repertorio clásico de The Police.

Más allá de cualquier otra cosa, nuestro inmenso respeto y agradecimiento a Andy, Stewart y Sting por todo lo que han hecho por la música.

El trabajo de The Police está en el salón de la fama del rock”, define Barone.

El repertorio está repleto de éxitos como: “So Lonely”, “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle”, “Driven To Tears”, Roxanne”, “Every Little Thing She Does Is Magic”, entre otras sorpresas. que el trío Summers/Santos/Barone, preparó para la gira.

“Es un regalo poder tocar y ser amigo de un ídolo de una de las mejores bandas de la historia.

Y este tipo está con nosotros, divirtiéndose, divirtiéndose, queriendo llevarnos a diferentes países del mundo.

Nos eligió para ser el grupo oficial que recorrerá el planeta interpretando a The Police”, celebra Rodrigo.

Andy Summers: Fan incondicional de la música brasileña, ha grabado y compartido escenario con artistas como: Roberto Menescal, Gilberto Gil y Victor Biglione entre otros.

Andy fue considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos por la revista Guitar Player.

Junto a Stewart Copeland y Sting, formó parte de una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos, “The Police”, con más de 60 millones de copias vendidas y ganadora de varios premios Grammy.

Andy, ya ha prestado su talento a artistas como: Robert Fripp y el grupo The Animals.

En 2016 estrenó el documental “Can’t Stand Losing You”, que fue premiado por varios festivales de cine alrededor del mundo, contando la historia de la banda inglesa.

João Barone - Miembro y fundador de Paralamas do Sucesso, comenzó su carrera como baterista en la banda, inicialmente considerada por los críticos musicales como The Brazilian Police,

en gran parte debido a la forma en que João Barone emuló el estilo del baterista inglés Stewart Copeland.

En varias ocasiones Barone se cruzó con ídolos, como en 2007, cuando Os Paralamas abrió el concierto de The Police en el Maracaná, y en 2011,

en el Festival PercPan, en São Paulo, cuando el baterista brasileño fue invitado a acompañar a Copeland en un concierto con un grupo folklórico italiano.

Rodrigo Santos – Después de dedicar 25 años como bajista de Barão Vermelho,

Rodrigo dejó la banda en noviembre de 2017, para dedicar su sólida carrera en solitario al frente de su banda “Rodrigo Santos e os Lenhadores” y también a numerosos proyectos especiales.

Ha tocado con grandes nombres del rock brasileño, como: Kid Abelha, Lobão, João Penca, Leo Jayme y Miquinhos Amestrados, entre otros.

A fines de 2015, lanzó la biografía “Cara a cara”, escrita en colaboración con Roberto Pugialli, con prólogo de Roberto Frejat y testimonios de amigos como Leo Jaime y Liminha.

Rodrigo es considerado por Andy Summers, uno de los más grandes artistas con los que ha trabajado.

Con 10 CDs grabados, el más reciente “Descelerando” y dos DVDs, Rodrigo es sin duda parte de la historia del Rock Brasileño.

