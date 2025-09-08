Marichal comenzó su vínculo con la crítica cultural durante su etapa como estudiante de Derecho, a partir de una reseña sobre la obra Esta noche se recita improvisando, de Luigi Pirandello. Su carrera lo llevó a trabajar en periódicos como El Día y BP Color, además de radios como Sarandí, CX30 y Carve, y en la televisión, donde se destacó por su presencia en Canal 10.
Luto en el Teatro
Falleció Yamandú Marichal, referente de la crítica cultural y creador del Premio Florencio
Este lunes se conoció el fallecimiento de Yamandú Marichal, periodista, crítico teatral y cinematográfico, de extensa trayectoria en los medios uruguayos y creador del Premio Florencio, el máximo galardón del teatro nacional.