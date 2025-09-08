Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Marichal | Premios Florencio | SUA

Luto en el Teatro

Falleció Yamandú Marichal, referente de la crítica cultural y creador del Premio Florencio

Este lunes se conoció el fallecimiento de Yamandú Marichal, periodista, crítico teatral y cinematográfico, de extensa trayectoria en los medios uruguayos y creador del Premio Florencio, el máximo galardón del teatro nacional.

Yamandú Marichal

Yamandú Marichal

 Foto: SUA
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Marichal comenzó su vínculo con la crítica cultural durante su etapa como estudiante de Derecho, a partir de una reseña sobre la obra Esta noche se recita improvisando, de Luigi Pirandello. Su carrera lo llevó a trabajar en periódicos como El Día y BP Color, además de radios como Sarandí, CX30 y Carve, y en la televisión, donde se destacó por su presencia en Canal 10.

A fines de los años 50 integró el Círculo de la Crítica, junto a figuras como Ángel Rama y Emir Rodríguez Monegal. En ese marco impulsó la creación de premios anuales para la actividad teatral, que se materializaron en 1962 con la primera edición de los Florencio. Durante la dictadura su entrega fue prohibida, pero Marichal logró reactivarlos en 1980 con apoyo de la Unesco.

Además de su labor crítica, se mantuvo siempre cercano a la docencia y al periodismo, al que definía como su verdadera vocación. En 2010 donó su archivo personal, con material desde 1952, a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Udelar).

Activo hasta sus últimos años, Marichal fue una presencia habitual en cafés y salas teatrales, donde recibía el reconocimiento de colegas, artistas y público.

El mensaje de SUA

La Sociedad Uruguaya de Actores lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del querido Yamandú Marichal. Hombre de Teatro en todo su ser, íntegro, amable, generoso, hacedor del buen trato y la sonrisa sincera y respetuosa, padre del Premio Florencio, cuidándolo en cada edición con orgullo y amor. Seguramente en cada sala, en cada lugar donde se viva el teatro estará su butaca para siempre. Fuerte abrazo a Nevers, su compañera de vida y a toda su familia y amigos.

Sepelio en el día de hoy en Empresa Previsión Javier Barrios Amorin 1076, Sala 4, entre 13 y 15 hs.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar