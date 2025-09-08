Falleció Yamandú Marichal, referente de la crítica cultural y creador del Premio Florencio

Activo hasta sus últimos años, Marichal fue una presencia habitual en cafés y salas teatrales, donde recibía el reconocimiento de colegas, artistas y público.

El mensaje de SUA

La Sociedad Uruguaya de Actores lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del querido Yamandú Marichal. Hombre de Teatro en todo su ser, íntegro, amable, generoso, hacedor del buen trato y la sonrisa sincera y respetuosa, padre del Premio Florencio, cuidándolo en cada edición con orgullo y amor. Seguramente en cada sala, en cada lugar donde se viva el teatro estará su butaca para siempre. Fuerte abrazo a Nevers, su compañera de vida y a toda su familia y amigos.

Sepelio en el día de hoy en Empresa Previsión Javier Barrios Amorin 1076, Sala 4, entre 13 y 15 hs.