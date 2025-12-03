Festi Corchea vuelve a tomar la calle en 2025

El espíritu festivo del barrio regresa con una de sus celebraciones más queridas: el Festi Corchea Edición 2025, que este año se realizará el domingo 14 de diciembre, desde las 18:00 horas, en la clásica esquina de Soriano y Carlos Quijano. Con entrada libre y apto para todo público, la propuesta reafirma su esencia comunitaria y su vocación por acercar la música y el arte a la calle, recuperando el espacio público como lugar de encuentro.