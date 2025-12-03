Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Corchea | festival | barrio

Identidad barrial vibrante y colaborativa

Festi Corchea vuelve a tomar la calle en 2025

Organizado por Cooparte y Sala Corchea, el festival se ha consolidado como un cierre de año icónico dentro de la escena cultural independiente.

Gráfica apaisada
Por Redacción de Caras y Caretas

El espíritu festivo del barrio regresa con una de sus celebraciones más queridas: el Festi Corchea Edición 2025, que este año se realizará el domingo 14 de diciembre, desde las 18:00 horas, en la clásica esquina de Soriano y Carlos Quijano. Con entrada libre y apto para todo público, la propuesta reafirma su esencia comunitaria y su vocación por acercar la música y el arte a la calle, recuperando el espacio público como lugar de encuentro.

La fiesta del barrio

Organizado por Cooparte y Sala Corchea, el festival se ha consolidado como un cierre de año icónico dentro de la escena cultural independiente. Una vez más, el barrio se convierte en protagonista: la calle se transforma en escenario, los comercios y proyectos culturales de la zona participan activamente, y vecinas, vecinos, familias y visitantes encuentran un punto común donde compartir una tarde de celebración al aire libre.

Música para todas y todos

Fiel a su espíritu diverso, la programación 2025 reúne propuestas para niñas, niños y público adulto, manteniendo el carácter inclusivo que distingue al festival. Entre los artistas confirmados destacan Cuatro Pesos de Propina, una de las bandas más queridas del país; COFF COFF, con su energía explosiva; Dani Umpi, figura clave del pop y el art rock rioplatense; Kumbiaracha, con su mezcla contagiosa de ritmos bailables; y Ruperto Rocanrol, que abrirá la jornada con un espectáculo pensado especialmente para las infancias.

A lo largo de los años, el Festi Corchea ha logrado tejer una red cultural entre espacios como Sala Corchea, Las Cabras, La Cretina y El Callejón, consolidando una identidad barrial vibrante y colaborativa. La edición 2025 promete mantener esa tradición y sumar una nueva noche de música compartida, celebración y comunidad. Una invitación abierta a disfrutar del arte en la calle, como sólo este festival sabe hacerlo.

