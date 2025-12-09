Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Frutilla | single | banda

"No te olvides de la toalla cuando vayas a la playa"

Frutilla vuelve al ruedo con un single veraniego y nostálgico

Con este nuevo single, Frutilla reafirma su vigencia y su capacidad de reinventarse sin perder el encanto de siempre.

Frutilla

Frutilla

 Difusión
Por Redacción de Caras y Caretas

La histórica banda maragata Frutilla, con más de medio siglo de presencia en la música popular uruguaya, regresa con un nuevo single que combina humor, estética retro y espíritu playero. “No te olvides de la toalla cuando vayas a la playa” es el título —y también el estribillo inolvidable— de esta apuesta que abraza la frescura del verano y el guiño cómplice a varias generaciones de oyentes.

El tema se mueve entre el romance desenfadado y la aventura costera. La letra relata un amor apasionado, casi cinematográfico, donde la pareja encuentra en la moto, el mar y la sensualidad compartida los ingredientes perfectos para una escapada sin horarios. La playa aparece como un escenario de libertad y diversión, poblado de imágenes festivas y juguetonas: desde “lingotes de amor” hasta guiños a íconos musicales como The Police, Madonna y David Bowie, que anclan la canción en una nostalgia pop de los 80 y 90.

Con su estribillo convertido en mantra veraniego —ese consejo cálido que podría venir de una abuela o de un compañero de ruta— el single se instala como un himno al disfrute simple: sol, agua, romance y despreocupación.

Una banda que es parte de la memoria musical del país

Frutilla no necesita presentación entre quienes siguen la música del interior. Nacida en San José hace más de cincuenta años, la banda se consolidó con un estilo propio que combina versiones en español de éxitos internacionales con letras adaptadas al público latinoamericano.

Su historia está cargada de hitos. Se iniciaron en las emblemáticas 40 horas de Omar Gutiérrez, grabaron su primer simple en SONDOR en 1971 y marcaron la banda sonora de la televisión rioplatense en los 80 con cortinas memorables como Sukuleu —del programa Telecataplum— y No somos cocodrilos, utilizada en No toca botón de Alberto Olmedo. En 1982, Frutilla fue además impulsora del Primer Festival Nacional Beat/Rock, donde resultaron ganadores Los Estómagos, hoy Los Buitres. El grupo también produjo la primera grabación de Los Estómagos en los estudios IFU, un gesto que quedó en la historia del rock uruguayo.

A lo largo de las décadas, Frutilla ha mantenido su esencia más allá de los cambios de formación. Entre sus integrantes han estado figuras como Andrés Pintaluba, Hugo Campiño, Ricardo Castillo, Mario Florio (ya fallecido), Emiliano Pérez Saavedra, Marcel Plada y Blas Altieri, entre otros. Sus aniversarios se han celebrado en escenarios emblemáticos como el Teatro Macció y la sala Nelly Goitiño del Sodre.

Con este nuevo single, Frutilla reafirma su vigencia y su capacidad de reinventarse sin perder el encanto de siempre. Un regreso luminoso, festivo y perfecto para acompañar el verano que se viene.

Embed - No te olvides de la toalla cuando vayas a la playa -Frutilla

