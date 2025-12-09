Frutilla vuelve al ruedo con un single veraniego y nostálgico

Una banda que es parte de la memoria musical del país

Frutilla no necesita presentación entre quienes siguen la música del interior. Nacida en San José hace más de cincuenta años, la banda se consolidó con un estilo propio que combina versiones en español de éxitos internacionales con letras adaptadas al público latinoamericano.

Su historia está cargada de hitos. Se iniciaron en las emblemáticas 40 horas de Omar Gutiérrez, grabaron su primer simple en SONDOR en 1971 y marcaron la banda sonora de la televisión rioplatense en los 80 con cortinas memorables como Sukuleu —del programa Telecataplum— y No somos cocodrilos, utilizada en No toca botón de Alberto Olmedo. En 1982, Frutilla fue además impulsora del Primer Festival Nacional Beat/Rock, donde resultaron ganadores Los Estómagos, hoy Los Buitres. El grupo también produjo la primera grabación de Los Estómagos en los estudios IFU, un gesto que quedó en la historia del rock uruguayo.

A lo largo de las décadas, Frutilla ha mantenido su esencia más allá de los cambios de formación. Entre sus integrantes han estado figuras como Andrés Pintaluba, Hugo Campiño, Ricardo Castillo, Mario Florio (ya fallecido), Emiliano Pérez Saavedra, Marcel Plada y Blas Altieri, entre otros. Sus aniversarios se han celebrado en escenarios emblemáticos como el Teatro Macció y la sala Nelly Goitiño del Sodre.

Con este nuevo single, Frutilla reafirma su vigencia y su capacidad de reinventarse sin perder el encanto de siempre. Un regreso luminoso, festivo y perfecto para acompañar el verano que se viene.