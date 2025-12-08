Los Agiles lanzan "Gusto Tuyo / Oye": un sacudón power pop punk sudamericano

Con ellos llega su primer lanzamiento, “Gusto Tuyo / Oye”, editado por el sello independiente uruguayo MANO Records: dos canciones que funcionan como presentación, manifiesto y promesa.

Canciones que entran rápido y muerden fuerte

El lado A, “Gusto Tuyo”, es una descarga sin rodeos: guitarras filosas, bases veloces y un gancho que se instala como si hubiera estado siempre ahí. Una canción hecha de urgencia, de melodía y de esa tensión justa que el trío domina con oficio. Del otro lado, “Oye”, trae un gesto casi arqueológico: una versión acelerada y rejuvenecida de Los Vampiros, una banda uruguaya olvidada de los 80. Los Ágiles la rescatan del polvo, la pulen, la aceleran y la devuelven a la calle con otra respiración. Una reivindicación, un homenaje y una forma de decir que el pasado también puede ser combustible.

Un 7” a la antigua y sin vueltas

Este single es el adelanto digital del próximo vinilo 7 pulgadas, grabado “como antes”: tomas vivas, energía cruda, instrumentos al frente y cero obsesión por la perfección. Una declaración estética: la música no es un vidrio pulido, sino una piedra que todavía chispea.

Ficha técnica

Los Ágiles:

Pato Falso – guitarra y voz

Leito Bianco – bajo

Kako Bianco – batería

Composiciones y producción:

“Gusto Tuyo”: compuesta por Pato Falso , producida por los Hermanos Bianco .

“Oye”: compuesta por Alejandro Muñoz (Los Vampiros), producida por los Hermanos Bianco.

Grabación y mezcla:

Grabado el 9/7/2025 en Estudio Flores (Montevideo – Uruguay) por Mateo Flores, quien también realizó la mezcla junto a los Hnos. Bianco.

Masterización: Felipe Ruz, Estudio Coscoroba — Valparaíso, Chile.

Diseño por Leonardo y Kako Bianco.

Logo y diagramación por Ariadna Berezowski.

Foto por Mateo Flores.

Sello: MANO Records — Uruguay.