Cultura | Los Ágiles | lanzamiento | música

Lanzamiento

Los Agiles lanzan "Gusto Tuyo / Oye": un sacudón power pop punk sudamericano

Aunque el trío se llame Los Ágiles, su debut llegó en silencio, casi en puntas de pie: un lanzamiento de fin de semana

Los Ágiles_Foto - por Mateo Flores
Los Ágiles - Diseño por Leonardo y Kako Bianco. Logo y diagramación por Ariadna Berezowski.
Por Redacción Caras y Caretas

Aunque el trío se llame Los Ágiles, su debut llegó en silencio, casi en puntas de pie: un lanzamiento de fin de semana, ese momento donde el mundo baja la velocidad y la música encuentra, por fin, espacio para entrar sin anunciarse. Pero esa calma inicial es solo la puerta: detrás viene un estallido sudamericano que une dos orillas y dos temperamentos.

Porque Los Agiles no son una banda más: son un ensamble Chile–Uruguay, un puente eléctrico construido por músicos con kilómetros recorridos y cicatrices de escenario.

Pato Falso (Chile; Mono Modo, ex ANMLS), Leito Bianco (Uruguay; Disco Del Año, ex Motosierra) y Kako Bianco (Uruguay; Buitres, ex Silverados) conjugan acentos, historias y pulsos para encender un power pop punk sudamericano que corre, late y muerde.

Con ellos llega su primer lanzamiento, “Gusto Tuyo / Oye”, editado por el sello independiente uruguayo MANO Records: dos canciones que funcionan como presentación, manifiesto y promesa.

Canciones que entran rápido y muerden fuerte

El lado A, “Gusto Tuyo”, es una descarga sin rodeos: guitarras filosas, bases veloces y un gancho que se instala como si hubiera estado siempre ahí. Una canción hecha de urgencia, de melodía y de esa tensión justa que el trío domina con oficio. Del otro lado, “Oye”, trae un gesto casi arqueológico: una versión acelerada y rejuvenecida de Los Vampiros, una banda uruguaya olvidada de los 80. Los Ágiles la rescatan del polvo, la pulen, la aceleran y la devuelven a la calle con otra respiración. Una reivindicación, un homenaje y una forma de decir que el pasado también puede ser combustible.

Un 7” a la antigua y sin vueltas

Este single es el adelanto digital del próximo vinilo 7 pulgadas, grabado “como antes”: tomas vivas, energía cruda, instrumentos al frente y cero obsesión por la perfección. Una declaración estética: la música no es un vidrio pulido, sino una piedra que todavía chispea.

Ficha técnica

Los Ágiles:

  • Pato Falso – guitarra y voz

  • Leito Bianco – bajo

  • Kako Bianco – batería

Composiciones y producción:

  • “Gusto Tuyo”: compuesta por Pato Falso, producida por los Hermanos Bianco.

  • “Oye”: compuesta por Alejandro Muñoz (Los Vampiros), producida por los Hermanos Bianco.

Grabación y mezcla:

Grabado el 9/7/2025 en Estudio Flores (Montevideo – Uruguay) por Mateo Flores, quien también realizó la mezcla junto a los Hnos. Bianco.

Masterización: Felipe Ruz, Estudio Coscoroba — Valparaíso, Chile.

Diseño por Leonardo y Kako Bianco.

Logo y diagramación por Ariadna Berezowski.

Foto por Mateo Flores.

Sello: MANO Records — Uruguay.

Temas

