En pleno concierto

¿Cuáles son?: Shakira confesó que escribió en Uruguay varias de sus canciones más famosas

En el Centenario, Shakira reveló que varias de sus canciones más famosas fueron escritas en Uruguay, un dato que sorprendió a miles de fans durante su show.

Shakira en Uruguay.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
En su primer concierto en Uruguay, la noche del miércoles en el Estadio Centenario, Shakira compartió una confesión que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles. En medio del recital, la artista contó que varias de sus canciones más famosas fueron escritas en territorio uruguayo.

“Qué lindo es volver a verlos en esta tierra que tanto quiero y que tanto me ha inspirado”, dijo ante un Centenario colmado. Y luego lanzó la frase que desató los aplausos: “Aquí en Uruguay escribí tantas canciones que fueron parte de mi vida, de mi historia, que la cambiaron por completo”.

¿Cuáles son algunas de las canciones que escribió en Uruguay?

Entre los temas mencionados por la cantante como nacidos en suelo uruguayo están algunos de los más reconocidos de su carrera internacional: Waka Waka, Underneath Your Clothes y Girl Like Me. Según relató, esas canciones surgieron durante distintas estadías en el país, donde encontró inspiración para letras que luego recorrerían el mundo.

El público reaccionó con ovaciones cada vez que Shakira nombraba uno de esos temas. Para muchos, escuchar que hits globales tuvieron origen en Uruguay fue un momento de orgullo y emoción difícil de repetir.

Un lazo que quedó en la historia

La confesión de la artista sobre su relación creativa con Uruguay dejó una huella especial en esta visita. No se trató solo de un concierto multitudinario, sino de un reencuentro con un país que, según ella misma reconoció, fue importante en algunos de los momentos más importantes de su carrera.

“Tantas canciones, me han inspirado muchísimo aquí”, dijo antes de cerrar ese tramo del show entre aplausos y celulares en alto. Para el público uruguayo, quedó la certeza de que el país recibió a una estrella que también fue parte silenciosa de su historia musical.

