¿Cuáles son?: Shakira confesó que escribió en Uruguay varias de sus canciones más famosas

Embed - Waka Waka (Esto es Africa) (Cancion Oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudafrica 2010)

El público reaccionó con ovaciones cada vez que Shakira nombraba uno de esos temas. Para muchos, escuchar que hits globales tuvieron origen en Uruguay fue un momento de orgullo y emoción difícil de repetir.

Un lazo que quedó en la historia

La confesión de la artista sobre su relación creativa con Uruguay dejó una huella especial en esta visita. No se trató solo de un concierto multitudinario, sino de un reencuentro con un país que, según ella misma reconoció, fue importante en algunos de los momentos más importantes de su carrera.

“Tantas canciones, me han inspirado muchísimo aquí”, dijo antes de cerrar ese tramo del show entre aplausos y celulares en alto. Para el público uruguayo, quedó la certeza de que el país recibió a una estrella que también fue parte silenciosa de su historia musical.