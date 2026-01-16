Hacete socio para acceder a este contenido

Política Montevideo |

No corre

Bergara sobre retirar llave de Montevideo a Maduro: "Juego político circunstancial"

Existe una normativa departamental que explicita que a los jefes/as de Estado que visitan el Uruguay se les entrega la llave de la capital.

Bergara calificó pedido de la oposición para quitarle la llave de Montevideo a Maduro como "juego político circunstancial".

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
El intendente de Montevideo, Mario Bergara, fue consultado sobre el pedido de la oposición de retirarle la llave la ciudad de Montevideo a Nicolás Maduro, secuestrado por Estados Unidos y preso en ese país, donde será juzgado por varios delitos, como narcoterrorismo, tráfico de armas y de drogas.

"No es política de la intendencia histórica, y creo que de ninguna, el revisar para atrás a quién se le dio y a quién no la llave de la ciudad, el ciudadano ilustre, visitante ilustre y demás", dijo Bergara sobre los reconocimientos de este tipo que otorga el gobierno de la capital.

"Me parecería más de un juego político circunstancial. Si uno entra en esa tónica y se pone a revisar para atrás este tipo de cosas, me parece que entramos en una dinámica que no es buena", agregó el intendente de Montevideo entrevistado en el programa Aire Rico de Radio FM Del Sol.

El intendente Bergara agregó que esta postura sobre las llaves de Montevideo no significa que "este reivindicando a Maduro".

En 2013, Maduro visitó la capital y realizó una serie de actividades que incluyeron comer un asado con el entonces presidente de la República José Mujica, fallecido en 2025. Luego el dirigente chavista recibió la llave de la ciudad de manos de la por entonces intendenta montevideana Ana Olivera.

La normativa

Olivera explicó recientemente que la entrega de las llaves de la ciudad es algo habitual cada vez que llega un jefe de Estado.

“Existe una normativa departamental que explicita que a los jefes/as de Estado que visitan el Uruguay se les entrega la llave de la capital”, señaló Olivera.

Tras es secuestro de Maduro a manos del gobierno de los Estados Unidos, el edil colorado Federico Paganini propuso que se le retirara la condecoración otorgada por Olivera hace más de 12 años.

La idea cuenta con el apoyo de otros ediles opositores y de venezolanos que residen en Uruguay.

Temas

