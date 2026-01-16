Bergara sobre retirar llave de Montevideo a Maduro: "Juego político circunstancial"

El intendente Bergara agregó que esta postura sobre las llaves de Montevideo no significa que "este reivindicando a Maduro".

En 2013, Maduro visitó la capital y realizó una serie de actividades que incluyeron comer un asado con el entonces presidente de la República José Mujica, fallecido en 2025. Luego el dirigente chavista recibió la llave de la ciudad de manos de la por entonces intendenta montevideana Ana Olivera.

La normativa

Olivera explicó recientemente que la entrega de las llaves de la ciudad es algo habitual cada vez que llega un jefe de Estado.

“Existe una normativa departamental que explicita que a los jefes/as de Estado que visitan el Uruguay se les entrega la llave de la capital”, señaló Olivera.

Tras es secuestro de Maduro a manos del gobierno de los Estados Unidos, el edil colorado Federico Paganini propuso que se le retirara la condecoración otorgada por Olivera hace más de 12 años.

La idea cuenta con el apoyo de otros ediles opositores y de venezolanos que residen en Uruguay.