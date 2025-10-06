Tasas mundiales de tabaquismo bajan un 27% desde 2010, según OMS

Asimismo, llamó a los gobiernos a actuar "con mayor rapidez y firmeza" e implementar políticas de anti-tabaco eficaces.

Según la OMS, en su lucha contra el tabaco los países deben "cerrar las lagunas legales que permiten a las industrias del tabaco y la nicotina dirigirse a los menores, y regular los nuevos productos con nicotina, como los cigarrillos electrónicos, (...) aumentar los impuestos al tabaco, prohibir la publicidad y ampliar los servicios de ayuda para dejar de fumar para que millones de personas lograron" hacerlo.

OMS también denuncia que unos 15 millones de menores fuman cigarrillos electrónicos

Actualmente en el mundo al menos 15 millones de adolescentes de 13 y 15 años fuman cigarrillos electrónicos, asegura el informe de la OMS.

Por primera vez, la OMS realizó un cálculo del consumo mundial de cigarrillos electrónicos, y reveló que en todo el mundo los usan 100 millones de personas.

"Entre los adultos, hay al menos 86 millones de usuarios, principalmente en países de altos ingresos. Al menos 15 millones de menores (de 13 y 15 años) también usan cigarrillos electrónicos", afirma el informe.

Además, según la organización, los niños tienen, en promedio, nueve veces más probabilidades de vapear que los adultos.

"Los cigarrillos electrónicos impulsan una nueva ola de adicción a la nicotina. Se comercializan como herramientas de reducción de daños, pero en realidad, introducen a los niños a la nicotina de forma prematura y amenazan con socavar décadas de progreso", señaló Etienne Krug, director del departamento de factores determinantes de la salud de la OMS.