La Corte Electoral se reunió este lunes 6 de octubre para analizar la situación del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, imputado por siete delitos: peculado, tráfico de influencia, cohecho simple, y cohecho calificado por presuntos actos de corrupción en la administración municipal y, en una votación que terminó 5 a 4, resolvió no suspender la ciudadanía del intendente blanco.
La Corte Electoral decidió no suspender la ciudadanía a Besozzi
