Siga, siga

La Corte Electoral decidió no suspender la ciudadanía a Besozzi

Por mayoría (5 a 4), la Corte Electoral decidió no suspender la ciudadanía a Guillermo Besozzi, quien podrá seguir ejerciendo como intendente de Soriano.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La Corte Electoral se reunió este lunes 6 de octubre para analizar la situación del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, imputado por siete delitos: peculado, tráfico de influencia, cohecho simple, y cohecho calificado por presuntos actos de corrupción en la administración municipal y, en una votación que terminó 5 a 4, resolvió no suspender la ciudadanía del intendente blanco.

La sesión llevada adelante por los ministros de la Corte fue por una notificación de la Justicia en el marco de la causa que está a cargo de la jueza de Mercedes, Ximena Menchaca, quien había resuelto no notificar a la Corte, pero luego un Tribunal de Apelaciones revocó su fallo.

El argumento de cinco ministros de la Corte Electoral

Quienes resolvieron a favor de no suspender la ciudadanía al intendente de Soriano, según Montevideo Portal, lo hicieron en el entendido de que Besozzi no recibió una condena firme, sino que su caso está en pleno proceso de investigación previo al juicio, y que por el momento solo fue imputado.

Besozzi manifestó el sábado pasado que aguardaba "con mucha tranquilidad de conciencia" la resolución de la Corte Electoral y advirtió en ese momento: "Si de aquí en más a mí me sacaran la ciudadanía, a cualquier intendente, presidente de la República, que a alguien se le ocurriera armar u orquestar algo y denunciar, se le podría sacar inmediatamente".

