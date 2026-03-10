La Triple Nelson, Ruperto Rocanrol y una grilla de lujo encienden el Espacio Modelo

Debajo del enorme techo del antiguo Mercado Modelo —donde durante décadas circularon cajones, camiones y madrugadas de trabajo— ahora circulan bicicletas, infancias corriendo, música y vecinos que se saludan. Allí, en ese gran pulmón urbano reconvertido en parque cultural, Montevideo vuelve a reunirse. Elsábado 14 de marzo el Espacio Modelo abre su temporada con una jornada gratuita pensada para celebrar la ciudad y todo lo que vendrá durante el año. Una fiesta pública que comienza por la mañana y se estira hasta la noche, con deporte, talleres, actividades familiares y un escenario que se llenará de música. Porque cuando cae la tarde, el viejo mercado se convierte en escenario.
La noche tendrá un final de alto voltaje con la presencia de La Triple Nelson, una de las bandas más emblemáticas del rock uruguayo contemporáneo.
Formada en Montevideo en 1998, la banda liderada por Christian Cary junto a Fernando “Paco” Pintos y Rafael Ugo construyó durante más de dos décadas una identidad sonora potente, donde conviven rock, blues y funk con una impronta profundamente rioplatense.
Su música se reconoce por guitarras intensas, una base rítmica sólida y una voz cargada de energía que convierte cada recital en una experiencia directa, física, de esas que se sienten en el pecho.
Con más de una decena de discos, giras por varios países y numerosos Premios Graffiti, La Triple Nelson se consolidó como una de las bandas que mejor representa la tradición del rock nacional en vivo, con canciones que atraviesan generaciones y festivales multitudinarios.
En el Espacio Modelo, ese sonido llegará para cerrar la jornada como se cierran las buenas historias: con guitarras encendidas.
El rock también es para las infancias: Ruperto Rocanrol
Pero el día también tendrá un momento especial para las familias y las infancias.
Sobre el escenario aparecerá Ruperto Rocanrol, el proyecto musical creado por el escritor y músico Roy Berocay junto a sus hijos Pablo y Bruno.
Con humor, imaginación y guitarras eléctricas, Ruperto Rocanrol logró algo poco frecuente: acercar el espíritu del rock a niñas y niños sin perder irreverencia ni energía.
Sus canciones mezclan rock con murga, folclore, hip hop y otros ritmos, y hablan de dragones, vampiros, fantasmas, miedos infantiles o aventuras escolares, invitando a cantar, saltar y participar como en un verdadero concierto.
En cada show aparece ese pequeño ritual rockero: el pogo más chico del mundo, la guitarra que explica sus secretos, la risa que abre la puerta a la música.
Un espectáculo donde el juego se vuelve aprendizaje y el rock, una puerta de entrada a la cultura.
Una fiesta abierta para la ciudad
La programación musical del día incluye a los siguientes artistas:
Circo Chukurruku
Ruperto Rocanrol
Pasto
DJ Fuega
Majo y la del 13
DJ Gastón
Cierre: La Triple Nelson
Entre show y show, el Espacio Modelo desplegará actividades deportivas, recreativas y culturales para todas las edades, confirmando su vocación de gran plaza cubierta de Montevideo.
Porque este lugar ya no es solo un edificio reciclado. Es una idea de ciudad. Un espacio donde la cultura convive con el juego, el deporte con la música y los vecinos con el futuro.
Para no quedarse afuera:
Sábado 14 de marzo
Desde las 10:00 h
Escenario musical desde las 16:30 horas
Entrada gratuita
Espacio Modelo
Cádiz 3280 — Montevideo
Cómo llegar en ómnibus:
Por Av. Dámaso A. Larrañaga
71 · 192 · 328 · 330
Por José Batlle y Ordóñez
2 · 145
Por Luis Alberto de Herrera
181 · 185 · 186 · 404
Por Eduardo Canstatt
79 · 144
Montevideo tiene una cita con su propio pulso.
Y este sábado, bajo el techo del Espacio Modelo, el viejo mercado volverá a convertirse en fiesta.