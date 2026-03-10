Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos La Triple Nelson | Ruperto Rocanrol | Roy Berocay

Este 14 de marzo con entrada libre

La Triple Nelson, Ruperto Rocanrol y una grilla de lujo encienden el Espacio Modelo

El sábado 14 de marzo el Espacio Modelo abre su temporada con una jornada gratuita pensada para celebrar la ciudad

Grilla Espacio Modelo 14 de marzo 2026
Por Redacción Caras y Caretas

Debajo del enorme techo del antiguo Mercado Modelo —donde durante décadas circularon cajones, camiones y madrugadas de trabajo— ahora circulan bicicletas, infancias corriendo, música y vecinos que se saludan. Allí, en ese gran pulmón urbano reconvertido en parque cultural, Montevideo vuelve a reunirse. El sábado 14 de marzo el Espacio Modelo abre su temporada con una jornada gratuita pensada para celebrar la ciudad y todo lo que vendrá durante el año. Una fiesta pública que comienza por la mañana y se estira hasta la noche, con deporte, talleres, actividades familiares y un escenario que se llenará de música. Porque cuando cae la tarde, el viejo mercado se convierte en escenario.

Un cierre con rock de historia: La Triple Nelson

La Triple Nelson - Espacio Modelo

La noche tendrá un final de alto voltaje con la presencia de La Triple Nelson, una de las bandas más emblemáticas del rock uruguayo contemporáneo.

Formada en Montevideo en 1998, la banda liderada por Christian Cary junto a Fernando “Paco” Pintos y Rafael Ugo construyó durante más de dos décadas una identidad sonora potente, donde conviven rock, blues y funk con una impronta profundamente rioplatense.

Su música se reconoce por guitarras intensas, una base rítmica sólida y una voz cargada de energía que convierte cada recital en una experiencia directa, física, de esas que se sienten en el pecho.

Con más de una decena de discos, giras por varios países y numerosos Premios Graffiti, La Triple Nelson se consolidó como una de las bandas que mejor representa la tradición del rock nacional en vivo, con canciones que atraviesan generaciones y festivales multitudinarios.

En el Espacio Modelo, ese sonido llegará para cerrar la jornada como se cierran las buenas historias: con guitarras encendidas.

El rock también es para las infancias: Ruperto Rocanrol

Ruperto Rocanrol - Espacio Modelo

Pero el día también tendrá un momento especial para las familias y las infancias.

Sobre el escenario aparecerá Ruperto Rocanrol, el proyecto musical creado por el escritor y músico Roy Berocay junto a sus hijos Pablo y Bruno.

Con humor, imaginación y guitarras eléctricas, Ruperto Rocanrol logró algo poco frecuente: acercar el espíritu del rock a niñas y niños sin perder irreverencia ni energía.

Sus canciones mezclan rock con murga, folclore, hip hop y otros ritmos, y hablan de dragones, vampiros, fantasmas, miedos infantiles o aventuras escolares, invitando a cantar, saltar y participar como en un verdadero concierto.

En cada show aparece ese pequeño ritual rockero: el pogo más chico del mundo, la guitarra que explica sus secretos, la risa que abre la puerta a la música.

Un espectáculo donde el juego se vuelve aprendizaje y el rock, una puerta de entrada a la cultura.

Una fiesta abierta para la ciudad

La programación musical del día incluye a los siguientes artistas:

  • Circo Chukurruku

  • Ruperto Rocanrol

  • Pasto

  • DJ Fuega

  • Majo y la del 13

  • DJ Gastón

  • Cierre: La Triple Nelson

Entre show y show, el Espacio Modelo desplegará actividades deportivas, recreativas y culturales para todas las edades, confirmando su vocación de gran plaza cubierta de Montevideo.

Porque este lugar ya no es solo un edificio reciclado. Es una idea de ciudad. Un espacio donde la cultura convive con el juego, el deporte con la música y los vecinos con el futuro.

Para no quedarse afuera:

Sábado 14 de marzo

Desde las 10:00 h

Escenario musical desde las 16:30 horas

Entrada gratuita

Espacio Modelo

Cádiz 3280 — Montevideo

Cómo llegar en ómnibus:

Por Av. Dámaso A. Larrañaga

71 · 192 · 328 · 330

Por José Batlle y Ordóñez

2 · 145

Por Luis Alberto de Herrera

181 · 185 · 186 · 404

Por Eduardo Canstatt

79 · 144

Montevideo tiene una cita con su propio pulso.

Y este sábado, bajo el techo del Espacio Modelo, el viejo mercado volverá a convertirse en fiesta.

