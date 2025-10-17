Música y Cultura: Siempre y cuando Vivas. El nombre filosófico del nuevo proyecto de los hermanos Vivas

Los ex Piel enfrentan su transformación tanto artística como personal.

De la nueva música que editaron, del arco que se traza desde el lanzamiento de "Ser parte" -el pasado mes de agosto - a los lanzamientos de los singles que saldrán, por ejemplo, hoy 17 de octubre ( "7 43" ) y esto no para aquí pero estos lanzamientos individuales tienen una razón filosófica de búsqueda personal y de formas de acercarnos a la música.

“7-43” Siempre y cuando Vivas - 2do corte

Siempre y Cuando Vivas es el resultado de un nuevo camino y de una complicidad fraterna que oscila entre la relajación y la tensión creativa, donde el conjunto supera la suma de las partes. La música nace en ese espacio compartido: canciones hechas en Uruguay para el mundo, en un universo donde el pop, el rock, el candombe y todo lo que la canción demande encuentran su lugar.

Ellos desean una escucha atenta por lo que van lanzando sencillos para que las personas nos enfoquemos en ese corte y cual migas de Pulgaricito, irán lanzando nuevos trabajos para llevarnos finalmente a "su casa" atmosférica.

Nos reunimos para hablar de su nuevo camino y búsqueda artística, ahora acompañados por el sello discográfico "Recuerdos Humanos".

Identidad Musical y Orígenes:

La música de Siempre y cuando vivas, especialmente su primera canción llamada "Ser Parte", rescata las raíces del candombe uruguayo, buscando la esencia de El Kinto y Totem pero bajo su tamiz.

Esta "uruguayez" surgió de forma inconsciente y orgánica durante la creación, no fue un objetivo premeditado. La perciben en la melodía y en la forma de encarar la canción, no sólo en la clave de candombe o la percusión tradicional.

Contrastan esto con su proyecto anterior, "Piel", que tenía más influencias anglosajonas.

Un amigo de la banda describió su música como el "origen atemporal de la música uruguaya", con una mezcla de melancolía y alegría.

Proceso Creativo y Filosofía:

Libertad y Sinceridad: Para ellos, el arte es crear un espacio de libertad personal donde puedan sincerarse consigo mismos, explorando lo que les sucede, incluso miedos o confesiones.

Priorizan que la melodía y la letra sean una misma entidad, trabajando meticulosamente para que se complementen y comuniquen un mensaje unificado, una "condición" fundamental.

Abordan la creación con calma, "macerando" las ideas y sentimientos. Prefieren un proceso reflexivo antes que la inmediatez o la búsqueda de la aprobación externa, tanto de la audiencia como de otros músicos.

Perfeccionismo y Pureza: Se consideran detallistas y perfeccionistas, pero buscan un equilibrio para no "sacrificar la pureza" de la idea original en la búsqueda de una perfección inalcanzable.

Colaboración Fraterna: Reconocen ser personas muy distintas, lo que enriquece su proceso. Valorizan tanto la creación conjunta como la individual, considerándolas igualmente importantes para mantener sus identidades artísticas.

Optan por un lanzamiento gradual de canciones, desafiando la tendencia actual de saturación y la presión de la industria.

Su objetivo es dar a cada canción el espacio y el tiempo necesarios para que el público las escuche y las incorpore.

El nombre de la banda refleja su compromiso a largo plazo con la música, sin urgencias.

Relación con el Sello "Recuerdos Humanos": La elección del sello se basó en una amistad profunda y confianza con los directores, con quienes tienen un vínculo también "casi fraterno".

A pesar de las dudas iniciales de uno de los hermanos (Gastón) sobre mezclar amistad con trabajo, la genuina admiración de uno de los directores del sello por su música, la que expresó sin presiones ni comparaciones, fue decisiva.

El sello ofrece un entorno de trabajo directo y de soltura, lo cual es fundamental para su proceso creativo.

CYC:

¿Cuál es su inspiración actual?

Siempre y cuando Vivas:

Creemos que algo muy interesante a tener en cuenta es que la canción nace buscando ser lo que es. No fue que hicimos una canción pensando en "vamos a hacer una canción que represente lo que es la música uruguaya" fue algo que fue surgiendo.

Antes, nuestras influencias más claras eran de afuera del país, que justo el otro día lo conversábamos en Galgomundo que nos comentaba que antes nos veía con influencias mucho más relacionadas a bandas de Australia, Inglaterra, Estados Unidos, que nos encantan pero quisimos ir por otro camino.

Las guitarras son un poco distintas, esa es la parte disonante.

A nivel de producción, como decía Gonzalo, los tambores no suenan exactamente en clave de Candombe, en clave de madera.

Entonces nuestro objetivo, ya a nivel de producción, fue que la cuerda de tambores suene en los otros instrumentos, que vos escuches la canción y que te den ganas de ahondar.

Como que te dan ganas de escuchar la cuerda de tambores sin que esté sonando, la escuchás en la cabeza porque tenemos el Candombe en la sangre, de escuchar ya sea de costado, mientras hacemos el asado y escuchás a la cuerda de tambores que está en la calle.

Y también otra lectura muy rica es de la forma que termina la canción.

La canción, se termina desvaneciéndose, se va bajando de volumen y eso tiene lecturas distintas de la batea, la cuerda tambores se va yendo o inclusive como hacen las Murgas en los tablados.

Y eso fue algo que no lo pensamos para que fuera así.

También representa el estar muy contentos, felices y orgullosos de quiénes somos. Por eso también el nombre y de poner nuestro apellido en el nombre de la banda.

Nosotros somos esto, por más que tal vez ahora sale esta canción y después salga otra, que en la superficie no haya mucha relación en los estilos, en realidad sí lo hay.

Entonces, es asumir quiénes somos y en esa responsabilidad también amigarnos con el cambio, que es parte del tiempo inevitable, de las experiencias de vida que uno va teniendo.

La producción lleva un tiempo pero estamos bastantes tranquilos también. Nos estamos tomando todo con mucha calma, dándole espacio a las canciones, a que la gente las escuche.

Es como ir un poco en contra de los mandatos de la industria y los tiempos de hoy.

Buscamos desafiar al oyente y bueno, hacer las cosas al tiempo orgánico de nuestra vida y nuestro tiempo mundano.

Tenemos una sensación, de que en el mundo actual, hay saturación, que falta tiempo y de que nunca es suficiente.

Entonces, en cada paso que estamos teniendo, cuando trabajamos ya sea con el ingeniero de sonido o cuando trabajamos ahora con Recuerdos Humanos, queremos aportar cierta tranquilidad, decir "no tiene por qué ser para mañana", no tiene por qué ser para la semana que viene, esto va a salir cuando tenga que salir. Y de la mano de eso, también cuidar el impulso, porque también siento que en Montevideo hay cierta idiosincrasia de "estamos tranqui, no pasa nada". Entonces no queremos caer en esa dejadez, si se quiere.

Buscamos un equilibrio.

CYC:

En realidad desde el lado de los periodistas que vamos y vemos diferentes circuitos, no hay como algo homogéneo que traduzca lo que es ser joven. Hay diferentes mundos completamente distintos pero conviviendo.

Siempre y cuando Vivas:

Acá entramos en una conversación un poquito más profunda y subjetiva, pero nos parece hermosa igual. Creemos que ,en definitiva, el arte (un poco) se trata de crear un espacio en el cual uno puede ser libre. Y esa libertad es una libertad muy personal a uno.

En Piel lo que sucedía ,en gran parte, por la personas que éramos entonces, nuestro vínculo de ese momento, se trasladaba a las decisiones y se reflejaba en la forma de componer.

Aparte de ser hermanos y ser creativos los dos, también hay algo muy rico que es la admiración mutua pero, a la vez, eso es peligroso porque de esa forma estás limitando tu propia creación individual.

Este proyecto marca ese cambio de pisada y el desafío está en que Gonza sea el Gonza con Gastón y Gastón con Gonza. Y en esa relación y en esa tensión surge Siempre y cuando Vivas.

Pasamos por una odisea muy grande, pero ahora estamos súper contentos de poder estar en el mismo barco y decir "esto es lo que somos".

CYC:

¿Qué es lo que ustedes en este momento conectan o quieren transmitir ,por lo menos, con este nuevo trabajo?

Siempre y cuando Vivas:

Hay una diferencia clara, sobre todo ,quizás, la parte sónica de que ya la mezcla de la canción de pique tiene la voz en un lugar diferente a las otras canciones de Piel.

Antes nosotros tratábamos de buscar una cosa más psicodélica y que la canción en sí, el rol de la voz, no estuviera en el mismo rol que las guitarras y los instrumentos. Ahora la voz tiene una prioridad distinta.

Genera que la canción esté en un plano donde nos importa que escuchen la letra, nos importa la melodía, los adornos, el universo en el que conviven.

Hacen que la letra y la melodía tengan un lugar de mucha más jerarquía que antes.

Creemos que hay tantas formas de hacer canciones como personas.

Hay una forma que nos gusta mucho que es el concepto del acento prosódico. La prosodia es que cada palabra ya viene con una musicalidad previa a la melodía. Entonces cualquier palabra tiene su musicalidad. Entonces ,de cierta forma, es una forma muy terapéutica de crear.

Y ahí se arma el contenido fraternal.

Estamos cuestionándonos cómo crear, ya que en la búsqueda de la perfección, uno puede sacrificar a la pureza.