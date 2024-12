Netflix, el rey del streaming en esta Navidad

Netflix también preparó una sorpresa especial para comenzar la jornada navideña con el espíritu adecuado. Mariah Carey abrirá la transmisión con una presentación grabada de su clásico “All I Want for Christmas is You”, este icónico himno navideño, que desde hace décadas reina en las listas de éxitos durante las fiestas, celebrará un día lleno de emociones.