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Cultura y espectáculos Premios | Oscar |

La fiesta del cine

¿Quiénes se llevaron los premios Oscar 2026? La lista completa de ganadores

La gran ganadora fue Una batalla tras otra, que se llevó seis estatuillas. También se destacaron Pecadores y Hamnet entre los premios principales.

&nbsp;Premios Oscar 2026.

 Premios Oscar 2026.

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La Academia de Hollywood celebró la 98ª edición de los Premios Oscar el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en una gala conducida por Conan O’Brien que coronó a varias producciones destacadas del último año cinematográfico.

La gran triunfadora de la noche fue Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, que se llevó seis estatuillas, entre ellas mejor película, dirección, guion adaptado, actor de reparto, montaje y casting.

Entre los premios principales, el galardón a mejor actor fue para Michael B. Jordan por su papel en Pecadores, mientras que Jessie Buckley obtuvo el Oscar a mejor actriz por Hamnet. En las categorías de reparto, los premios quedaron en manos de Sean Penn por Una batalla tras otra y Amy Madigan por Weapons.

Otra de las producciones destacadas fue Pecadores, dirigida por Ryan Coogler, que obtuvo cuatro premios, entre ellos guion original, fotografía y banda sonora original.

En otras categorías importantes, la película noruega Valor sentimental (Sentimental Value) ganó el Oscar a mejor película internacional, mientras que el documental Mr. Nobody contra Putin se llevó el premio en su categoría. La animación Las guerreras K-pop triunfó como mejor película animada y también obtuvo la estatuilla a mejor canción original por “Golden”.

En los rubros técnicos se destacaron Frankenstein, que obtuvo premios por diseño de producción, vestuario y maquillaje, F1: la película, que ganó en sonido, y Avatar: Fire and Ash, que se llevó el galardón a efectos visuales.

La ceremonia también dejó una particularidad: el premio al mejor cortometraje de acción real terminó empatado entre The Singers y Two People Exchanging Saliva.

Principales ganadores de los Oscar 2026

  • Mejor película: Una batalla tras otra

  • Mejor dirección: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

  • Mejor actor: Michael B. Jordan (Pecadores)

  • Mejor actriz: Jessie Buckley (Hamnet)

  • Mejor actor de reparto: Sean Penn (Una batalla tras otra)

  • Mejor actriz de reparto: Amy Madigan (Weapons)

  • Mejor guion original: Pecadores

  • Mejor guion adaptado: Una batalla tras otra

  • Mejor película internacional: Valor sentimental (Noruega)

  • Mejor documental: Mr. Nobody contra Putin

  • Mejor película animada: Las guerreras K-pop

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