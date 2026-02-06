Concurso Oficial del Carnaval: ¿Cómo quedó la segunda rueda tras la suspensión?

De esta forma, una vez que finalice la primera rueda del concurso, comenzará la segunda rueda con la que en un principio iba a ser la etapa dos.
Además, DAECPU anunció el comienzo de la venta de entradas, que puede hacerse a través de Abitab ya sea de manera presencial o virtual.
Segunda rueda del Concurso Oficial del Carnaval
Etapa 2 – Martes 10 de febrero
- 20:30 - Madame Gótica (Revista)
- 21:45 - Herencia Ancestral (Soc. de negros y lubolos)
- 23:10 - Los Chobys (Humoristas)
- 00:25 - Falta y Resto (Murga)
Etapa 3 – Miércoles 11 de febrero
- 20:30 - La Compañía (Revista)
- 21:45 - Jorge (Murga)
- 23:00 - La Nueva Milonga (Murga)
- 00:10 - Los Muchachos (Parodistas)
Etapa 4 – Jueves 12 de febrero
- 20:30 - Carambola (Revista)
- 21:45 - Don Bochinche y Cía (Murga)
- 23:00 - Gente Grande (Murga)
- 00:10 - La Trasnochada (Murga)
Etapa 5 – Viernes 13 de febrero
- 20:30 - Tabú (Revista)
- 21:45 - Diablos Verdes (Murga)
- 23:00 - Cayó La Cabra (Murga)
- 00:10 - Caballeros (Parodistas)
Etapa 6 – Sábado 14 de febrero
- 20:30 - Más Que Lonja (Soc. de negros y lubolos)
- 21:50 - Mi Vieja Mula (Murga)
- 23:05 - Los Rolin (Humoristas)
- 00:20 - La Gran Muñeca (Murga)
Etapa 7 – Domingo 15 de febrero
- 20:30 - Integración (Soc. de negros y lubolos)
- 21:50 - A La Bartola (Murga)
- 23:05 - Queso Magro (Murga)
- 00:15 - Adams (Parodistas)
Etapa 8 – Lunes 16 de febrero
- 20:30 - Yambo Kenia (Soc. de negros y lubolos)
- 21:50 - La Mojigata (Murga)
- 23:05 - Sociedad Anónima (Humoristas)
- 00:20 - Patos Cabreros (Murga)
Etapa 9 – Martes 17 de febrero
- 20:30 - Valores (Soc. De negros y lubolos)
- 21:50 - La Margarita (Murga)
- 23:05 - Curtidores De Hongos (Murga)
- 00:15 - Momosapiens (Parodistas)
Etapa 10 – Miércoles 18 de febrero
- 20:30 - La Sara Del Cordón (Soc. de negros y lubolos)
- 21:50 - Jardín Del Pueblo (Murga)
- 23:05 - Cyranos (Humoristas)
- 00:20 - Doña Bastarda (Murga)
Etapa 1 – Lunes 9 de febrero
- 20:30 - House (Revista)
- 21:45 - Social Club (Humoristas)
- 23:05 - Un Título Viejo (Murga)
- 00:15 - Zíngaros (Parodistas)