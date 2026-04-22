Silvina Gómez: dos décadas que laten en canción

La compositora, cantante y pianista Silvina Gómez celebra 20 años de trayectoria autoral con un concierto especial el viernes 8 de mayo a las 20:30 horas en la Sala Camacuá, en el marco del festival que reúne destacadas propuestas de la música de raíz y la canción contemporánea.
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Oriunda de Paraná, Argentina y radicada en Bello Horizonte, Uruguay desde 2004, Silvina Gómez ha construido un lenguaje musical que dialoga con las tradiciones sudamericanas, especialmente aquellas atravesadas por la raíz afro y originaria. Su música se caracteriza por la profundidad rítmica, la sensibilidad poética y una identidad sonora que enlaza el candombe, la canción de autor y las músicas folklóricas del continente.
Veinte años, múltiples paisajes musicales
Bajo el concepto “Silvina Gómez: 20 años de canciones”, el recital propone un recorrido por las composiciones que marcaron su camino desde la edición de su primer disco Fábulas del Monte (2007) hasta sus trabajos más recientes: Aguas (2014), Volátil (2021), Terra Una (2025) —proyecto colectivo desarrollado en residencia artística internacional— y el EP Tres canciones en las sierras (2025).
A este repertorio se suma el lanzamiento de su más reciente sencillo, “A su zapato”, que amplía su universo creativo con nuevas búsquedas rítmicas y expresivas.
Una banda que sostiene y expande
El concierto contará con la participación de su grupo estable, integrado por Andoni Gajduk en guitarras, Germán Lamonega en bajo y Martín Ibarburu en batería. A ellos se suman las presencias especiales de Santiago Vázquez y Hernán Peyrou, músicos fundamentales en su recorrido artístico.
Voces que abren la noche
La velada comenzará con la apertura de las cantautoras Federica Lacaño y “Mechi” Muñiz, quienes compartirán sus propias canciones en formato íntimo, aportando nuevas voces a esta celebración.
El pulso del candombe
Como parte central del espíritu rítmico del concierto, también se contará con la participación especial de una cuerda de tambores, integrada por Laura Capuccio, Leticia Ruocco y Mariana Rodríguez.
Su presencia aportará potencia sonora y un carácter celebratorio al encuentro, reforzando el vínculo con las raíces afro y el pulso del candombe.
Reconocimientos y vocación pedagógica
Ganadora del Primer Premio Nacional de Música Popular de Raíz Folklórica en Uruguay por su canción Mandarino (2021), y reconocida en 2025 por el Ministerio de Educación y Cultura por su obra para la infancia, Silvina Gómez desarrolla además una intensa labor docente y de gestión cultural.
Es fundadora de la escuela de música para niños El Barco y directora de ensambles vocales y proyectos educativos en distintos puntos del país.
Actualmente integra ÑU, banda de ritmo con señas dirigida por Santiago Vázquez, que mantiene una activa programación semanal con presentaciones en Punta del Este y Montevideo, consolidando su presencia permanente en la escena musical nacional.
Ficha del concierto:
Silvina Gómez: 20 años de canciones
Silvina Gómez — voz, piano y bombo
Andoni Gajduk — guitarras
Germán Lamonega — contrabajo
Martín Ibarburu — batería
Invitados especiales:
Santiago Vázquez
Hernán Peyrou
Apertura y coros:
Federica Lacaño
Mechi Muñiz
Participación especial:
Cuerda de tambores integrada por Laura Capuccio, Leticia Ruocco y Mariana Rodríguez
La cita será en la Sala Camacuá el viernes 8 de mayo a las 20:30 horas.