Silvina Gómez: dos décadas que laten en canción

Veinte años, múltiples paisajes musicales

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Bajo el concepto “Silvina Gómez: 20 años de canciones”, el recital propone un recorrido por las composiciones que marcaron su camino desde la edición de su primer disco Fábulas del Monte (2007) hasta sus trabajos más recientes: Aguas (2014), Volátil (2021), Terra Una (2025) —proyecto colectivo desarrollado en residencia artística internacional— y el EP Tres canciones en las sierras (2025).

A este repertorio se suma el lanzamiento de su más reciente sencillo, “A su zapato”, que amplía su universo creativo con nuevas búsquedas rítmicas y expresivas.

Una banda que sostiene y expande

El concierto contará con la participación de su grupo estable, integrado por Andoni Gajduk en guitarras, Germán Lamonega en bajo y Martín Ibarburu en batería. A ellos se suman las presencias especiales de Santiago Vázquez y Hernán Peyrou, músicos fundamentales en su recorrido artístico.

Voces que abren la noche

La velada comenzará con la apertura de las cantautoras Federica Lacaño y “Mechi” Muñiz, quienes compartirán sus propias canciones en formato íntimo, aportando nuevas voces a esta celebración.

El pulso del candombe

Como parte central del espíritu rítmico del concierto, también se contará con la participación especial de una cuerda de tambores, integrada por Laura Capuccio, Leticia Ruocco y Mariana Rodríguez.

Su presencia aportará potencia sonora y un carácter celebratorio al encuentro, reforzando el vínculo con las raíces afro y el pulso del candombe.

Reconocimientos y vocación pedagógica

Ganadora del Primer Premio Nacional de Música Popular de Raíz Folklórica en Uruguay por su canción Mandarino (2021), y reconocida en 2025 por el Ministerio de Educación y Cultura por su obra para la infancia, Silvina Gómez desarrolla además una intensa labor docente y de gestión cultural.

Es fundadora de la escuela de música para niños El Barco y directora de ensambles vocales y proyectos educativos en distintos puntos del país.

Actualmente integra ÑU, banda de ritmo con señas dirigida por Santiago Vázquez, que mantiene una activa programación semanal con presentaciones en Punta del Este y Montevideo, consolidando su presencia permanente en la escena musical nacional.

Ficha del concierto:

Silvina Gómez: 20 años de canciones

Silvina Gómez — voz, piano y bombo

Andoni Gajduk — guitarras

Germán Lamonega — contrabajo

Martín Ibarburu — batería

Invitados especiales:

Santiago Vázquez

Hernán Peyrou

Apertura y coros:

Federica Lacaño

Mechi Muñiz

Participación especial:

Cuerda de tambores integrada por Laura Capuccio, Leticia Ruocco y Mariana Rodríguez

La cita será en la Sala Camacuá el viernes 8 de mayo a las 20:30 horas.

Entradas disponibles en este link.