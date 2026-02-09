Social Club: la página de memes que debutó en Humoristas y busca romper un récord mundial

En cuanto a la elección de la categoría, reveló que “entrar en la murga era muy difícil”, por lo que bajaron la posibilidad de dar la prueba como parodistas o humoristas. “Nos terminamos decantando por ir como humoristas, porque creo que es la categoría con la cuál más nos identificamos”, agregó.

“Los humoristas tienen una particularidad positiva. Siempre se dice que es una categoría difícil, es verdad, pero también es la categoría más libre, es la que tiene menos fundamentos de la categoría. Hay que hacer reír y listo, entonces, después tenés una libertad creativa enorme”, continuó.

Social Club 3

¿Llegan como la renovación de la categoría?

La llegada de Social Club al Carnaval, fue vista por mucha gente como una especie de renovación para la categoría de humoristas, que desde hace tiempo viene con espectáculos que no logran convencer al público carnavalero.

“La intención es hacer lo que a nosotros nos gusta, capaz que sí, que da una sensación de renovación, pero es algo que no sabemos. Yo creo que parte de la apuesta del jurado de pasarnos tiene que ver con eso, con el biru biru, una vox populi de carnaval, de que la categoría humorista necesita renovación”, sostuvo el letrista de Social Club.

“No sé si lo que hacemos es nuevo, de hecho, muchos de los chistes que tenemos son chistes viejos pero para mí está bien que así sea, porque tal vez están puestos de una manera nueva”, continuó.

“Social Club es un conjunto muy joven, un conjunto nuevo de gente que tenía muchas ganas de hacer Carnaval desde hace tiempo. Toda la gente que se subió en la primera rueda al Teatro de Verano soñaba con hacerlo” y contó que eso se nota desde las coreografías hasta la energía que le ponen al baile.

El “vacío” en la categoría humoristas

Desde hace varios carnavales, que la categoría de humoristas no logra generar el atractivo ni tener los espectáculos que solíamos ver durante el Carnaval. Sobre esto, Lois entiende que “se produjo un vacío grande en la categoría” el cuál llegó en el mejor momento de Los Chobys lo que llevó a “una hegemonía rara”.

También hizo referencia a la actualidad de Sociedad Anónima, un conjunto que “le ha hecho muy bien al Carnaval” y que fue el primero que lo hizo reír, pero que “se estancaron un poco desde lo creativo”. De igual manera, visualiza en Paula y Serrana Barceló la “clave para renovar el conjunto” porque son “muy talentosas”.

Sobre el “vacío” que atraviesa hoy en día el humorismo, para el director artístico de Social Club, responde a que los “grandes artistas que tuvo la categoría se fueron yendo a otras categorías” y puso como ejemplo a Jimena Márquez, Jimena Vázquez, Javier Martínez, entre otros, principalmente integrantes de Cyranos.

“Eso generó un vacío porque con Cyranos había un contralor a Los Chobys, de un humor, construido de un lugar muy distinto y que dejó de estar, de un momento para otro”, afirmó.

“Es una categoría que necesita de más conjuntos y de una diversidad con varios tipos de humor llevados adelante, y nuevas formas de construir el espectáculo, algo que hoy está faltando un poco”, sostuvo Lois.

Social Club 2

Los humoristas que quieren romper un récord mundial

El espectáculo de Social Club este año se basa en un conjunto que rompe el récord mundial al convertirse en los primeros humoristas en llegar a la luna. Pero si bien, este récord es ficticio, se propusieron “romper un récord en la vida real, fuera de la ficción”.

Según contó Lois, el objetivo que tienen es convertirse en el club de humoristas con más socios del mundo. “Deberíamos llegar a unos 46.000 socios, no es una cifra inalcanzable. Si todo el Uruguay se compromete, llegan enseguida. Por ahora estamos en poco más de 600 socios”, dijo.

Para convertirse en socios de Social Club, los interesados tienen que escribirles a través de su cuenta de Instagram y contar un chiste. Ahí se les va a mandar un link y se les va a hacer un carné. “Aquellos que se asocien, participan de sorteos todas las semanas”, reveló.

“Me gusta la idea de los clubes, de ensayar en clubes y que la gente se arrime. Hay que defender los clubes, porque son el mejor espacio de encuentro social. La idea era armar un club, por ahora es un conjunto de humoristas que empezó, pero puede ser algo más grande”, confesó Diego Lois.