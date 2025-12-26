Un faro cultural en Cabo Polonio

Artistas destacados y alcance

Entre los nombres que integran la grilla se destacan: Hugo Fattoruso y Albana Barrocas (HA Dúo), Martín Buscaglia, Ana Prada, Niña Lobo, Balta, Diego Drexler, Rossana Taddei, 4 Pesos de Propina, Orquesta Subtropical, FILO, Mandrake Wolf, Papina de Palma, The Supersónicos, Mariana Lucía, Trío Ibarburu, La Teja Pride, Isabel Lenoir, Franny Glass, UATS! (Arg), Mamá Chola, Camionero & Santiago Moraes (Arg), Inquilinos del Reggae, Otros Indios, Kiria Daglio Fine 10tet (EE.UU), Animales de Poder, Diego Rossberg, Par, Porta (Arg), Ángela González (España), Carlos Malo & Julio Víctor “El Zucara”, Bolsa de Naylon en la Rama de un Árbol, Ernesto Díaz, entre muchos más.

La programación refleja diversidad de géneros, formatos y procedencias, integrando talentos nacionales e internacionales y consolidando un verano de música original y diversa.

Música, territorio y convivencia

Todos los conciertos son con entrada libre y gratuita, reafirmando el compromiso de Mucho Bueno con la convivencia entre artistas, residentes y visitantes, la integración con el territorio y la diversidad cultural. La propuesta fortalece la vida cultural local, dinamiza la economía del balneario y potencia la identidad de Cabo Polonio como destino cultural, turístico y ambiental.

Situado en un entorno donde la naturaleza está en su máxima expresión, Cabo Polonio ofrece dunas infinitas, playas vírgenes y un cielo estrellado como ningún otro, sin calles pavimentadas ni luz eléctrica. Este contexto único aporta una magia especial a cada concierto, transformando la música en una experiencia íntima y extraordinaria.

Programación sostenida y curaduría

Mucho Bueno se sostiene en una planificación respetuosa del entorno natural y en la articulación con otros espacios culturales de la costa oceánica, lo que permite garantizar continuidad artística y calidad curatorial durante toda la temporada. En este marco, el espacio forma parte del Corredor Oceánico, fortaleciendo la circulación de artistas y la proyección cultural de la región.

Los conciertos de verano cuentan con el apoyo de la Dirección de Cultura de Rocha, Urubus, Kaboa, Heineken y entre otros.

La grilla completa está disponible en las redes sociales de Mucho Bueno Cabo Polonio y en las fotos de la galería de esta nota.