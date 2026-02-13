La Trasnochada va rumbo a las finales del Carnaval con uno de los mejores cuplé

En cuánto al concurso, creo que la revista está un escalón por debajo de sus competidoras por lo que su presencia en las finales parece muy difícil.

Don Bochinche y Cía (Murga)

Una gran noche de la murga decana, que tiene un coro magnífico y dos puntas que son simplemente maravillosas. Se notó que con el rodaje de los tablados la murga logró mejorar la interpretación.

En cuánto a lo textual, el medio del espectáculo tiene altibajos notorios. La presentación y la retirada son de las mejores de este Carnaval, a lo que se suma muy buenos bloques como la canción final y el salpicón.

El gran sustento de la murga está en un coro muy bien arreglado, que canta mucho y muy bien, acompañado por una muy linda puesta en escena. El futuro en el concurso va a depender de lo que hagan sus rivales pero tiene argumentos para ser una de las finalistas.

Gente Grande (Murga)

No es un buen año de Gente Grande, que tiene en su texto una gran cantidad de buenas intenciones las cuáles algunas tienen efectividad y otras no. Cambiaron el orden del final del espectáculo y creo que eso fue un acierto.

Particularmente el salpicón y el final de la canción a la escuela son sin lugar a dudas los grandes momentos que tiene la murga. Nuevamente el coro fue la parte más débil de la murga lo que hizo que la comunicación con el público fallara.

La Trasnochada (Murga)

Gran segunda rueda de La Trasnochada, que tiene unos minutos finales en la que la murga te pasa por arriba. Desde el cuplé de la maestra, uno de los mejores, sino el mejor de este Carnaval, la efectividad del espectáculo levanta considerablemente. La canción final y sobre todo la retirada, son una belleza.

Es una murga que cuando se abre el telón, salen a defenderlo con uñas y dientes, algo que se nota principalmente en la primera parte del espectáculo dónde la efectividad no es la misma.

Me resulta muy interesantes los diálogos entre Martín Souza y Maximiliano Orta, que son los encargados de llevar la historia del espectáculo de una manera espectacular.

La Trasnochada va a estar en las finales y lo que haga en esa instancia será clave para saber si pueden colocarse entre las mejores calificadas de este concurso.