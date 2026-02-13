Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | La Trasnochada | Concurso Oficial del Carnaval | Don Bochinche y Cía

Va tomando forma

La Trasnochada va rumbo a las finales del Carnaval con uno de los mejores cuplé

Don Bochinche y Cía se plantó con un coro formidable, y dejó un espectáculo que lo mantiene a la espera para ser una de las murgas liguilleras.

La Trasnochada rumbo a las finales

La Trasnochada rumbo a las finales

 Foto: Ale Moreira / DAECPU
Por Fermín Veiga

Una gran noche de Carnaval, en dónde La Trasnochada confirmó su presencia en las finales del Concurso Oficial del Carnaval, mientras que Don Bochinche y Cía brindó un espectáculo que lo deja a la espera para ver si entra en ese selecto grupo.

Carambola (Revista)

Volvió al Teatro de Verano con un espectáculo que mejoró en materia de efectividad gracias a buenas interpretaciones de los actores. El problema volvió a pasar en materia textual, dónde el espectáculo presenta muchos altibajos.

A nivel sonoro y musical logra imponer un nivel muy alto, con buenos ambientes sonoros y coreografías que son muy bien ejecutadas por los actores.

En cuánto al concurso, creo que la revista está un escalón por debajo de sus competidoras por lo que su presencia en las finales parece muy difícil.

Don Bochinche y Cía (Murga)

Una gran noche de la murga decana, que tiene un coro magnífico y dos puntas que son simplemente maravillosas. Se notó que con el rodaje de los tablados la murga logró mejorar la interpretación.

En cuánto a lo textual, el medio del espectáculo tiene altibajos notorios. La presentación y la retirada son de las mejores de este Carnaval, a lo que se suma muy buenos bloques como la canción final y el salpicón.

El gran sustento de la murga está en un coro muy bien arreglado, que canta mucho y muy bien, acompañado por una muy linda puesta en escena. El futuro en el concurso va a depender de lo que hagan sus rivales pero tiene argumentos para ser una de las finalistas.

Gente Grande (Murga)

No es un buen año de Gente Grande, que tiene en su texto una gran cantidad de buenas intenciones las cuáles algunas tienen efectividad y otras no. Cambiaron el orden del final del espectáculo y creo que eso fue un acierto.

Particularmente el salpicón y el final de la canción a la escuela son sin lugar a dudas los grandes momentos que tiene la murga. Nuevamente el coro fue la parte más débil de la murga lo que hizo que la comunicación con el público fallara.

La Trasnochada (Murga)

Gran segunda rueda de La Trasnochada, que tiene unos minutos finales en la que la murga te pasa por arriba. Desde el cuplé de la maestra, uno de los mejores, sino el mejor de este Carnaval, la efectividad del espectáculo levanta considerablemente. La canción final y sobre todo la retirada, son una belleza.

Es una murga que cuando se abre el telón, salen a defenderlo con uñas y dientes, algo que se nota principalmente en la primera parte del espectáculo dónde la efectividad no es la misma.

Me resulta muy interesantes los diálogos entre Martín Souza y Maximiliano Orta, que son los encargados de llevar la historia del espectáculo de una manera espectacular.

La Trasnochada va a estar en las finales y lo que haga en esa instancia será clave para saber si pueden colocarse entre las mejores calificadas de este concurso.

