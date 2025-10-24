Lanzamiento
Turú Dorom presenta su nuevo EP "Lento Andar"
Turú Dorom nació como un proyecto entre Nicolás Demczylo (Santé Les Amis, Hablan por la Espalda) y Fabricio Berti (Cacciatore), en Montevideo, Uruguay.
Turú Dorom debuta con el lanzamiento de su primer single “Tierra” en 2018. Ese mismo año publicaron una versión remix de este tema, “Tembla Tierra Mix” y en 2019, un segundo single, “Leodema”.
En 2021 lanzan su primer disco de estudio, de título homónimo, a través del sello Little Butterfly Records.
Al siguiente año lanzan el single de la canción “Ayahuasquita”, que incluye una versión acústica “Ayahuasquita ceremonia” y un remix de Pol Nada.
El proceso del disco comienza en 2023, poco tiempo después del lanzamiento del single “Ayahuasquita”. En este período, el dúo explora en profundidad el formato canción y la lírica en español, manteniendo el espíritu experimental sobre el cual han trabajado desde los inicios.
Combinando instrumentos acústicos con programaciones electrónicas, las nuevas canciones se proponen ampliar el universo sónico del proyecto y llevar a una escucha física y contemplativa.
Solo al salir de nuestras dinámicas cotidianas, observamos lo eterno subyacente en las cosas; el musgo que cubre la piedra, el polvo flotando en el camino, el infinito lenguaje del cielo, y la aparente eterna rivalidad entre lo que deseamos y resistimos.
Compuesto, producido, grabado y mezclado por Turú Dorom en los estudios Los Aliados y Monte Nogal, en Montevideo. Fue masterizado por Sam John en Precise mastering.
“Agarralé” es el single difusión del nuevo de EP de Turú Dorom, el dúo uruguayo que combina electrónica orgánica, psicodelia, ambient y world music.
La canción explora la aparente eterna rivalidad entre lo que deseamos y resistimos.
Mezclando un beat bailable con bajos sintetizados y el sonido acústico del ronroco, “Agarralé” muestra una nueva faceta del proyecto.
1. Musgo
2. Agarralé
3. Aurora
4. Lento andar
Nicolás Demczylo - Programación, sintetizador, bajo, guitarra, ronroco, mezcla
Fabricio Berti - Voz, programación, sintetizador, ocarina, arte y diseño
Masterizado por Sam John / Precise mastering
Compuesto, producido, grabado y mezclado por Turú Dorom en estudio Los Aliados y estudio Monte Nogal, en Montevideo, Uruguay, entre 2023 y 2025.