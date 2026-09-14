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Cultura y espectáculos El Tinglado |

Vacaciones en el teatro

"El Castillo de lo Imaginario": una aventura musical para hablar de las emociones en familia

La comedia musical infantil se presentará el 19, 20 y 21 de septiembre en el Teatro El Tinglado, con una propuesta que combina teatro, música y humor para abordar el crecimiento emocional durante la infancia.

El Castillo de lo Imaginario

"El Castillo de lo Imaginario"
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Por Redacción de Caras y Caretas

Crecer, cambiar y aprender a reconocer lo que se siente son algunos de los temas que atraviesan El Castillo de lo Imaginario, una comedia musical pensada para niñas, niños y sus familias. El espectáculo llegará al Teatro El Tinglado durante las vacaciones de primavera, con funciones los días 19, 20 y 21 de septiembre, a las 16 horas.

La obra sigue a Lumi, una niña que atraviesa un momento de transformaciones: está por finalizar la escuela, comenzar el liceo y, al mismo tiempo, recibe la llegada de un nuevo hermano. Ante estas circunstancias aparece una presión que muchas veces acompaña a la infancia: la idea de que crecer implica dejar atrás aquello que forma parte del mundo de los niños.

Un viaje a través de las emociones

En ese contexto surgen Pipo, Tala y Beni, sus amigos imaginarios, que representan distintas dimensiones emocionales y acompañan a Lumi en una aventura hacia el Castillo de lo Imaginario. El recorrido le permitirá enfrentarse a sus sentimientos y comprender que madurar no significa dejar de sentir ni renunciar a la imaginación.

Con canciones, juegos y situaciones de humor, la propuesta busca acercar el universo de las emociones a las infancias desde un lenguaje accesible y contemporáneo. La obra también incorpora elementos presentes en la vida cotidiana, como las pantallas, las redes sociales y la exposición a la mirada de los demás.

El elenco está integrado por Cecilia Viñoles, Facundo Cayssials, Rebecca Mannito y Gerónimo Cao, bajo la dirección general de Sofía Leiva y Rebecca Mannito.

El Castillo de lo Imaginario tendrá una duración aproximada de 50 a 55 minutos y es apto para todo público, con una edad recomendada de 2 a 10 años. Las entradas se encuentran disponibles a través de RedTickets.

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