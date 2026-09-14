Crecer, cambiar y aprender a reconocer lo que se siente son algunos de los temas que atraviesan El Castillo de lo Imaginario, una comedia musical pensada para niñas, niños y sus familias. El espectáculo llegará al Teatro El Tinglado durante las vacaciones de primavera, con funciones los días 19, 20 y 21 de septiembre, a las 16 horas.
Vacaciones en el teatro
"El Castillo de lo Imaginario": una aventura musical para hablar de las emociones en familia
La comedia musical infantil se presentará el 19, 20 y 21 de septiembre en el Teatro El Tinglado, con una propuesta que combina teatro, música y humor para abordar el crecimiento emocional durante la infancia.