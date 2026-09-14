"El Castillo de lo Imaginario": una aventura musical para hablar de las emociones en familia

Con canciones, juegos y situaciones de humor, la propuesta busca acercar el universo de las emociones a las infancias desde un lenguaje accesible y contemporáneo. La obra también incorpora elementos presentes en la vida cotidiana, como las pantallas, las redes sociales y la exposición a la mirada de los demás.

El elenco está integrado por Cecilia Viñoles, Facundo Cayssials, Rebecca Mannito y Gerónimo Cao, bajo la dirección general de Sofía Leiva y Rebecca Mannito.

El Castillo de lo Imaginario tendrá una duración aproximada de 50 a 55 minutos y es apto para todo público, con una edad recomendada de 2 a 10 años. Las entradas se encuentran disponibles a través de RedTickets.