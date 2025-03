Acoso mediático: Millie Bobby Brown ha dicho "basta"

Más allá de responder a sus críticos, Brown aprovechó su mensaje para enviar una reflexión más amplia. “Me niego a pedir perdón por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar en las expectativas de quienes no aceptan mi evolución”, afirmó. Su llamado no fue solo para ella, sino para todas las niñas y jóvenes que merecen desarrollarse sin miedo a ser juzgadas y atacadas simplemente por existir.

El respaldo de figuras públicas

El mensaje de Brown generó un fuerte impacto en la industria del entretenimiento. Personalidades como Sarah Jessica Parker, Sharon Stone y Pixie Lott expresaron su apoyo, condenando el trato que muchas mujeres jóvenes reciben en los medios. “Estoy enormemente orgullosa de ti”, comentó Parker, mientras que Stone agregó: “No importa nuestra edad, debemos aceptarnos plenamente y no caer en la falsa ideología de los medios destructores”.

Las palabras de Brown exponen una realidad incómoda, el acoso mediático sigue normalizado, especialmente cuando se trata de mujeres jóvenes. Su caso es solo un ejemplo de una problemática más amplia, una que nos obliga a preguntarnos hasta qué punto hemos convertido el crecimiento de las figuras públicas en un espectáculo cruel. Como bien dijo la actriz: “Hagámoslo mejor”.