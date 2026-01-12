Ahora Trump amenaza a países que comercien con Irán: les impondrá aranceles de 25%

Protestas en Irán

A finales de diciembre pasado en Irán estallaron protestas masivas por el grave deterioro de las condiciones económicas, con una inflación que ronda el 39% anual y la continua depreciación de la moneda local, que pasó de 50.000 riales por un dólar en el mercado libre en mayo de 2018 a más de 1,4 millones en la actualidad.

Una fuente de las fuerzas de seguridad iraníes informó a Sputnik que más de 500 personas, entre civiles, policías y miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (unidades de élite de las Fuerzas Armadas), murieron y cientos más resultaron heridas en los últimos cinco días de protestas.

Estas protestas han supuesto uno de los mayores desafíos para las autoridades que gobiernan Irán desde la revolución islámica de 1979; Teherán culpa a EEUU e Israel de orquestarlas.

No dudarán en defenderse

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo el domingo que la República Islámica no dudará en atacar objetivos en territorio de Israel e instalaciones militares de EEUU en Oriente Medio en caso de agresión armada.

Por su parte, Trump dejó claro que, si lo hacen, su país responderá "con una fuerza que nunca antes han experimentado".

(Sputnik)