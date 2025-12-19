Canelones Suena Bien 2026: presencia de bandas reconocidas y artistas internacionales

Además, el intendente de Canelones explicó que se puso como fecha la segunda quincena de enero como una "decisión estratégica" ya que en ese momento del año "la temporada cae". Finalmente, Legnani defendió que lo que se destina económicamente a la organización "no es un gasto sino una inversión".

La grilla de Canelones Suena Bien 2026

Este jueves se dio a conocer las bandas que estarán actuando en esta nueva edición del festival. Destaca la presencia de bandas como Buitres, La Vela Puerca, la presencia de Rubén Rada y de la cantante brasilera Daniela Mercury.

Además, dirán presentes Las Cobras, banda de rock de Canelones ciudad y Rocío, artista de género urbano oriunda de la ciudad de Tala.

Jueves 29 de enero

Las Cobras

Buitres

La Vela Puerca

Sábado 31 de enero

Rocío

Rubén Rada

Daniel Mercury