Cultura | Canelones Suena Bien | Canelones | Buitres

El 29 y 31 de enero

Canelones Suena Bien 2026: presencia de bandas reconocidas y artistas internacionales

La Vela Puerca, Buitres, Rubén Rada y la brasilera Daniela Mercury serán parte de la grilla de una nueva edición de Canelones Suena Bien.

Nueva edición de Canelones Suena Bien.

 Foto: Intendencia de Canelones
En el complejo El Descubrimiento del Balneario Guazubirá, se hizo el lanzamiento oficial de una nueva edición de Canelones Suena Bien que tendrá lugar en Atlántida el 29 y el 30 de enero. El evento será frente a Prefectura y tendrá entrada libre y gratuita.

Del lanzamiento, participaron el intendente de Canelones, Francisco Legnani, la directora de Desarrollo Turístico, Ximena Acosta, y el subdirector de Cultura, Federico Roquero.

Legniani destacó las convocatoria que hubo en las últimas ediciones y puso como ejemplo que el año pasado “metimos un Estadio Centenario en un fin de semana en la costa de Atlántida, 70.000 personas”, y señaló que esa presencia masiva se reflejó en la actividad de los balnearios, con un intenso movimiento en comercios y servicios, al punto de que “hubo gente hasta las dos de la madrugada esperando para comer”.

Además, el intendente de Canelones explicó que se puso como fecha la segunda quincena de enero como una "decisión estratégica" ya que en ese momento del año "la temporada cae". Finalmente, Legnani defendió que lo que se destina económicamente a la organización "no es un gasto sino una inversión".

La grilla de Canelones Suena Bien 2026

Este jueves se dio a conocer las bandas que estarán actuando en esta nueva edición del festival. Destaca la presencia de bandas como Buitres, La Vela Puerca, la presencia de Rubén Rada y de la cantante brasilera Daniela Mercury.

Además, dirán presentes Las Cobras, banda de rock de Canelones ciudad y Rocío, artista de género urbano oriunda de la ciudad de Tala.

Jueves 29 de enero

  • Las Cobras
  • Buitres
  • La Vela Puerca

Sábado 31 de enero

  • Rocío
  • Rubén Rada
  • Daniel Mercury
