En el complejo El Descubrimiento del Balneario Guazubirá, se hizo el lanzamiento oficial de una nueva edición de Canelones Suena Bien que tendrá lugar en Atlántida el 29 y el 30 de enero. El evento será frente a Prefectura y tendrá entrada libre y gratuita.
El 29 y 31 de enero
Canelones Suena Bien 2026: presencia de bandas reconocidas y artistas internacionales
La Vela Puerca, Buitres, Rubén Rada y la brasilera Daniela Mercury serán parte de la grilla de una nueva edición de Canelones Suena Bien.