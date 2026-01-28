Hacete socio para acceder a este contenido

Herencia ancestral con cosas para mejorar

Carnaval: categórico regreso de Don Bochinche y Cía mientras Zingaros volvió a su mejor versión

Diablos Verdes con una base histórica mostró un espectáculo sostenido principalmente por su coro y un salpicón fiel al estilo de la murga.

Don Bochinche regresó al Carnaval.

 Foto: Carnaval del Futuro
Por Fermín Veiga

Se fue la segunda noche del Concurso Oficial del Carnaval en el Teatro de Verano, etapa que volvió a tener un muy buen marco de público, quienes pudieron disfrutar de cuatro espectáculos que estuvieron a la altura de lo esperado, destacándose Don Bochinche y Cía, así como la muy buena actuación de Zingaros.

Herencia Ancestral (Soc. negros y lubolos)

Una noche en la que el conjunto proveniente de Toledo no logró plasmar su mejor versión del espectáculo, en el que homenajean a Virginia Brindis de Salas, primera poetiza afrodescendiente.

La propuesta está bien pensada y un texto que es correcto, pero que ciertas desprolijidades escénicas y sobre todo problemas con los micrófonos, hicieron que se dificultara engancharse del todo.

La comparsa tiene material para crecer de cara a la segunda ronda, principalmente en materia de acciones escénicas y estéticas.

Don Bochinche y Cía (Murga)

La murga decana, fundada en 1907 regresó luego de más de dos décadas con un espectáculo fiel a su estilo tradicional. Es uno de los mejores coros que va a tener este Carnaval, con un timbre murguero que contagia.

Claudio Rojo brilló en una noche dónde cada vez que apareció fueron goles, cupleteando a la antigua haciendo de picudo rojo y del Dios Negro. Mathías Albarracín lo acompañó de maravillas y llevó de muy buena manera el hilo conductor.

Las puntas de la murga son brillantes, el salpicón tradicional pero muy bien logrado y un medio que tiene altibajos desde lo textual pero que desde el coro la murga lo defiende con todo. Mención especial para la retirada, escrita por Eduardo Rigaud, que va camino a ser una de las más lindas de esta temporada.

Diablos Verdes (Murga)

Volvieron los viejos Diablos Verdes, que luego de varios años apostando a gente joven, decidieron regresar a una base con integrantes históricos del conjunto. Jorge Velando en los arreglos, logró sacarle mucho jugo a un coro que cantó muy bien.

El mayor problema está en el texto, el cuál nos hace recorrer el tablado de las revoluciones en el cuál la murga aprovecha a tocar diferentes temas, pero en el que cuesta enganchar al publico.

Fiel a su estilo, Diablos Verdes se planta y critica a diestra y siniestra, teniendo su momento de mayor efectividad en un salpicón excelentemente logrado. Charly Álvarez en una gran noche, acompañando por Denise Casaux que debutó en la categoría y logró una dupla de cupleteros espectacular.

La puesta en escena es otro de los aspectos a destacar, que es sumamente exigente pero que la murga logra llevarlo adelante con gran solvencia.

Zingaros (Parodistas)

Un muy buen espectáculo de los comandados por Gastón Sosa, que cambiaron radicalmente la cara respecto a lo que fue lo presentado el año pasado.

La primer parodia, Locomía, es dónde creo que más puede crecer en materia textual para lograr un mejor enganche con el público. La segunda parodia, la de Mohamed Ali, es brillante y con el rodaje en los tablado la va a hacer crecer muchísimo.

El conjunto canta muy bien, baila muy bien y cubre a la perfección los rubros, algo que ya se ha vuelto típico en los Zingaros.

Gran noche de Danilo Mazzo, Sergio "Checho" Denis y Claudio Melcom, a quienes se le sumó Esteban Casteriana, que en su debut en la categoría, fue un relojito.

