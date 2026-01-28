Carnaval: categórico regreso de Don Bochinche y Cía mientras Zingaros volvió a su mejor versión

La comparsa tiene material para crecer de cara a la segunda ronda, principalmente en materia de acciones escénicas y estéticas.

Don Bochinche y Cía (Murga)

La murga decana, fundada en 1907 regresó luego de más de dos décadas con un espectáculo fiel a su estilo tradicional. Es uno de los mejores coros que va a tener este Carnaval, con un timbre murguero que contagia.

Claudio Rojo brilló en una noche dónde cada vez que apareció fueron goles, cupleteando a la antigua haciendo de picudo rojo y del Dios Negro. Mathías Albarracín lo acompañó de maravillas y llevó de muy buena manera el hilo conductor.

Las puntas de la murga son brillantes, el salpicón tradicional pero muy bien logrado y un medio que tiene altibajos desde lo textual pero que desde el coro la murga lo defiende con todo. Mención especial para la retirada, escrita por Eduardo Rigaud, que va camino a ser una de las más lindas de esta temporada.

Diablos Verdes (Murga)

Volvieron los viejos Diablos Verdes, que luego de varios años apostando a gente joven, decidieron regresar a una base con integrantes históricos del conjunto. Jorge Velando en los arreglos, logró sacarle mucho jugo a un coro que cantó muy bien.

El mayor problema está en el texto, el cuál nos hace recorrer el tablado de las revoluciones en el cuál la murga aprovecha a tocar diferentes temas, pero en el que cuesta enganchar al publico.

Fiel a su estilo, Diablos Verdes se planta y critica a diestra y siniestra, teniendo su momento de mayor efectividad en un salpicón excelentemente logrado. Charly Álvarez en una gran noche, acompañando por Denise Casaux que debutó en la categoría y logró una dupla de cupleteros espectacular.

La puesta en escena es otro de los aspectos a destacar, que es sumamente exigente pero que la murga logra llevarlo adelante con gran solvencia.

Zingaros (Parodistas)

Un muy buen espectáculo de los comandados por Gastón Sosa, que cambiaron radicalmente la cara respecto a lo que fue lo presentado el año pasado.

La primer parodia, Locomía, es dónde creo que más puede crecer en materia textual para lograr un mejor enganche con el público. La segunda parodia, la de Mohamed Ali, es brillante y con el rodaje en los tablado la va a hacer crecer muchísimo.

El conjunto canta muy bien, baila muy bien y cubre a la perfección los rubros, algo que ya se ha vuelto típico en los Zingaros.

Gran noche de Danilo Mazzo, Sergio "Checho" Denis y Claudio Melcom, a quienes se le sumó Esteban Casteriana, que en su debut en la categoría, fue un relojito.