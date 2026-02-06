Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad lluvia de meteoros | cielo | espectáculo

Espectáculo astronómico

Una mini lluvia de meteoros se podrá ver en las próximas horas

Este fin de semana se podrá disfrutar de una mini lluvia de meteoros en el cielo. Se verán en su máxima expresión en la noche del 7 y el 8 de febrero.

La lluvia de meteoros se podrá apreciar desde la noche del sábado 7.

Por Redacción Caras y Caretas

Este fin de semana se podrá disfrutar un espectáculo astronómico en el cielo. El Observatorio Astronómico los Molinos (OALM) anunció que desde la noche del próximo 7 de febrero se vivirá en Uruguay una "mini lluvia de meteoros" que se visualizará en el cielo nacional.

¿Qué es la lluvia de meteoros?

Este es un fenómeno que se presenta cada año en el mes de febrero y es visible especialmente en el hemisferio sur.

Las Alfa-Centáuridas están activas desde el 31 de enero al 20 de febrero, y tendrán su pico máximo en la noche del 7 al 8 de este mes”, indica el comunicado del observatorio en sus redes sociales.

Las Alfa Centáuridas llevan ese nombre por la proximidad con la estrella alfa de la constelación Centauro.

Se “esperan entre cinco y seis meteoros por hora en condiciones ideales”, aseveran los especialistas.

¿Para dónde tengo que mirar?

Sobre cómo poder verlos en el cielo, la OALM indicó: "Localizá la Cruz del Sur, a un lado, verás a Alfa y Beta Centauro"

"Basta con mirar hacia Alfa Centauro (las más brillantes de las estrellas luminosas al lado de la Cruz del Sur)", señala.

"Recordá que necesitás cielo despejado, bien oscuro y algo de paciencia", advirtió la OALM.

La astrónoma y docente del OALM, Andrea Maciel, dijo a Informativo Uruguay que esta vez la tasa de meteoros por hora es baja, de entre 5 y 6. Lo bueno es que, al ser el Alfa Centauro, estarán visibles toda la noche, acotó.

En el entorno de las 22 hs., y antes de la salida de la luna, va a estar favorable para su observación, siempre que el cielo lo permita, aclaró.

“La referencia es la Cruz del Cruz. A su lado hay dos estrellas muy brillantes, Alfa y Beta del Centauro. El radiante desde donde parecen venir los meteoros está cerca de Alfa Centauro”, explicó Maciel.

