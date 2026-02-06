Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad adolescente | investigación |

Investigación de urgencia

Falleció adolescente a cargo del INAU que estaba internado en una clínica especializada

Desde el INAU informaron que el adolescente tenía patologías previas y cursaba una gastroenterocolitis. Falleció a la madrugada por un paro cardiorrespiratorio.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) informó este jueves el fallecimiento de un adolescente de 15 años que se encontraba institucionalizado en un Centro Especializado. Según el comunicado, el deceso se produjo durante la madrugada tras un agravamiento de un cuadro clínico.

De acuerdo a lo informado por el organismo, “dicho adolescente tenía patologías previas y se encontraba cursando una gastroenterocolitis por la cual se había llamado a la emergencia médica en dos ocasiones durante el día de ayer”. El mismo cuadro clínico, según agregaron, afectó a otros dos residentes del centro, uno de ellos requirió de hospitalización, pero actualmente evolucionan favorablemente.

Detallaron que durante la noche, el estado de salud del adolescente fue monitoreado de forma constante y que sobre las 5:20 horas se constató un agravamiento del cuadro, lo que motivó un nuevo llamado a la emergencia médica. El comunicado indica que “a pesar de las maniobras de reanimación realizadas, su fallecimiento fue constatado a las 6:17 horas de la mañana”, por un paro cardiorespiratorio.

Investigación

Tras el deceso, el organismo dio aviso a la familia y desplegó una intervención psicosocial con las niñas, niños y adolescentes que convivían con él en el centro. Asimismo, INAU resolvió iniciar una investigación de urgencia, tal como lo establecen las resoluciones vigentes de esta administración.

En paralelo, la situación fue comunicada a la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública para que, a través de su División de Epidemiología, se realicen los procedimientos correspondientes.

