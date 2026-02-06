El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) informó este jueves el fallecimiento de un adolescente de 15 años que se encontraba institucionalizado en un Centro Especializado. Según el comunicado, el deceso se produjo durante la madrugada tras un agravamiento de un cuadro clínico.
Investigación de urgencia
Falleció adolescente a cargo del INAU que estaba internado en una clínica especializada
Desde el INAU informaron que el adolescente tenía patologías previas y cursaba una gastroenterocolitis. Falleció a la madrugada por un paro cardiorrespiratorio.