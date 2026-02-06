Falleció adolescente a cargo del INAU que estaba internado en una clínica especializada

Detallaron que durante la noche, el estado de salud del adolescente fue monitoreado de forma constante y que sobre las 5:20 horas se constató un agravamiento del cuadro, lo que motivó un nuevo llamado a la emergencia médica. El comunicado indica que “a pesar de las maniobras de reanimación realizadas, su fallecimiento fue constatado a las 6:17 horas de la mañana”, por un paro cardiorespiratorio.