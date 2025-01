Convocan a concurso de poemas y canciones a Raúl Sendic Antonaccio

¿Cuáles son las actividades previstas hasta el 16 de marzo?

Nosotros de acá el 16 de marzo tenemos un llamado a concurso abierto que es artístico para poemas y canciones. Tenemos planificado hacer algunas señalizaciones, como es en el caso de Canelones, una calle que ya lleva su nombre en el Pinar y que no está señalizada. Bueno, llevar a cabo eso. También estamos buscando poder nombrar una plaza acá en Montevideo, que esta en la circunvalación del Palacio Legislativo, en las calles Madrid y Magallanes.

Que era donde estaba el local de Movimiento por la Tierra.

Exacto, y además de eso es un punto me parece bastante clave y céntrico, en el que estaría bueno darle esa importancia como meritorio a lo que fue su lucha. Además de eso, tenemos pensado algunas otras cosas, como por ejemplo lograr culminar un material audiovisual que estamos trabajando ya hace varios meses, desde el año pasado, con entrevistas, con intercambios, con archivo, con documentos fotográficos sobre su vida y sobre su recorrido como luchador social y político. Y bueno, todo eso sería de cara al 16 de marzo.

IMG_3399.JPG

Danitza Setelich (Foto Meri Parrado)

Una actividad o actividades que en principio no están enfocadas solamente en Montevideo.

Exactamente, la idea es que nosotros podamos tener un alcance a nivel nacional. Muchas veces sucede que por tema de recursos o mismo por el alcance que uno puede tener y el encontrar a ex compañeros o mismo a colectivos interesados en dar seguimiento a esto en otras partes del país, no es tan fácil como en lo que uno está acostumbrado acá en la capital, y que el colectivo de por sí ya acá está centralizado y bueno, y tenemos comunicación activa. Pero si efectivamente nosotros queremos generar distintos eventos que puedan ser a lo largo de todo el país y que esto pueda quedar, entonces ahí estamos como buscando un poco más lo que es la musealización y generar ya sea un mural, no sé si llegar al alcance de una plaza, pero bueno, sí capaz de otro tipo de instancias que permitan que eso que nosotros inauguremos en el correr de este año quede y no sea únicamente para esa esa reunión.

Uno podría partir de la base que seguramente, más allá de lo que pueda pasar en Montevideo, puede haber cierto marco receptivo de alguna gente en lo que podría ser departamentos como Paysandú y Artigas, que se han encontrado con esa realidad.

Bien, bueno, en el caso de los departamentos del norte del país, la recepción fue muy emocionante y y superó las expectativas, si se quiere, de lo que nosotros teníamos pensado o que visualizábamos para encontrar. Porque para este material audiovisual que te contaba hace un ratito, estuvimos generando distintos encuentros con compañeros que fueron una representación del colectivo a lo largo y ancho de todo el país y no sólo generaron simpatías en personas que sí lo conocieron y que compartieron con él, sino también en nuevas generaciones y en de repente, que se yo, desplazados de sus tierras que sabían quién había sido la figura y que les interesaba hablar, que querían contar algo o que capaz que querían sentarse a escuchar a alguien que venía a conversar sobre Sendic, pero no tenían algo para decir y sí mucho para escuchar, entonces eso fue fue muy movilizador y bueno, entusiasma a seguir trabajando.

¿Qué receptividad han encontrado sobre todo en la gente más joven?

Bien, bueno, en el caso de la comisión a nivel general, la comisión de los 100 años está conformada por personas de todas las generaciones, si bien hay como dos grandes grupos, por así decirlo, que son, bueno, la generación que llegó a compartir con él y que fueron compañeros y alguna generación hija, por así decir, creo que los dos núcleos más grandes serían , esta generación grande y después los jóvenes, que hay jóvenes en distintas comisiones, tanto en el caso, en mi caso por ejemplo, que participo en propaganda, somos varios los jóvenes y creo que como que lo más fructífero de esto es que encontramos en estas reuniones que generamos esa retroalimentación entre las diversas generaciones de cómo generar movimientos o de qué forma reivindicar este pensamiento para llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque esa es la idea, como llegar a todas las afinidades y los gustos.

Una comisión que como toda comisión de homenaje, parte la base de tener una fuerte asepsia en lo que es lo político partidario.

Exactamente, si, nosotros lo que tratamos de priorizar es que no se enlace necesariamente a la figura de él con un partido, con una agrupación en particular, sino que desde los inicios la comisión tuvo y tiene como objetivo reivindicar su figura como luchador social y político. Todos los movimientos que se generaron desde sus inicios, en las primeras diferencias que empezó a tener en su liceo en el interior, hasta las primeras instancias de gremios, de sindicatos, en los que se iba conversando y ahí ya iba plasmando su pensamiento y esa línea que fue marcando a lo largo de toda su vida, muy coherente en su accionar con todo lo que decía, que era lo que lo caracterizaba más y lo que cuentan mayoritariamente en todas las anécdotas. Y bueno, desde esos inicios sigue involucrando a distintas poblaciones del interior, como eran de repente los cañeros, las marchas por la tierra y los distintos reclamos que se iban haciendo enmarcados con él como líder, no sé si vocacional o por un tema de que era el que los impulsaba a reclamar por esos derechos, pero no necesariamente lo hacemos para el lado de como el partido en sí mismo.

Cuenta un poquito cuando fue que se alargó la convocatoria y que es específicamente los trabajos de las distintas áreas artísticas que se están imaginando.

La idea con el concurso artístico fue que comentando y apuntando a encontrar esas distintas actividades que pudiéramos generar en pos de ir a distintos gustos, distintas afinidades, pero que siempre en el centro esté la reflexión del pensamiento de él. Dijimos bueno, por la faceta artística posiblemente podamos encontrar ÿ el interés de distintas personas de participar postulándose con alguna canción, algún poema. Y bueno, si bien lo acotamos a estos dos grandes rubros, por así decir, que son los poemas y las canciones, nos quedamos con algunas dudas en el camino de si tal vez cuentos hubiese estado buenos y algunos otros tipos de producciones artísticas también hubieran cuadrado en la propuesta. Pero la decisión fue hacerlo por este lado de cara al 16 de marzo para tener como una fecha y procesos y después el 16 de marzo sí pensarnos en otras facetas artísticas que capaz que también pueden dar cuerpo o no sé, ilustrar literalmente lo que ha sido su pensamiento y las formas en las que las distintas personas pueden percibir a la figura. Y bueno, nada, así que tenemos abierto este concurso que es para poemas y canciones. Contamos con un jurado calificado para poder evaluarlo. Estuvimos conversando con muchas personas para para poder llegar a la decisión final de quienes iban a ser. Tenemos a dos compañeros de la comisión que nos van a representar en el jurado para poder evaluar el pensamiento en sí mismo y desde que son Ismael Smith y Marisa Dano. Después tenemos a dos especialistas en lo que es la poesía que van a evaluar eso mismo, que son Melba Guarilia y Claudia Magliano. Y después para evaluar las canciones contamos con el apoyo de Samantha Navarro y del alemán. En cuanto a cultura en rasgos generales, también nos va a estar apoyando en el jurado Héctor Guido. ¿Y bueno, y la presentación de eso cuándo sería? Bien, nosotros tenemos abierto el concurso desde el 30 de diciembre y está abierto hasta el lunes 24 de febrero a las 17 h. La idea de hacerlo hasta esta fecha es que el jurado tenga un plazo prudente para poder evaluar todos los frutos artísticos que vayan surgiendo y que tengamos al momento y que bueno que esto se pueda hacer también .

Me parece importante mencionar lo que va a ser de forma anónima, o sea, si bien nosotros en la casilla que los recibimos, que recibimos tanto las propuestas como consultas, ahí nosotros vamos rumbeando como cuáles son los criterios, o sea, por ejemplo, por decirte un detalle, las canciones tienen que ser en mp3 y enviarnos la letra aparte, pero aún así nosotros vamos ayudando porque la idea es no desplazar ninguna obra y que todas puedan ser consideradas y bueno, nada, que ellos después puedan evaluarlos sin tener los nombres y que sea totalmente por lo que es la producción artística, la evaluación y no por ninguna otra cosa.

IMG_3398.JPG

¿Estamos hablando tanto de poemas y canciones inéditas o cuál es la idea?

Bueno, en realidad nosotros lo que hicimos como propuesta es que si ya existía alguna versión anterior de esto, que se adaptara al formato como para poder tener una misma vara de evaluación, sobre todo para el jurado ÿ. Pero bueno, si nos pasó de que alguna persona nos escribió el correo cuando apenas lanzamos el concurso para consultarlos, bueno, yo tengo un poema que escribí hace mucho tiempo o un cuento que puedo adaptar y bueno, y ahí lo que propusimos fue que para no perder esta obra, que bueno, que seguramente tuviera toda una intencionalidad y emociones detrás en el momento que fue creada, lo que proponíamos era que se adaptara en cuanto al formato y a la metodología, pero que eso no quedara relegado.

¿Y la fecha de presentación de eso? Porque esto cierra en febrero.

Exacto, cierra el 24 de febrero que es lunes a las 17 h la recepción en nuestra casilla que es [email protected] y el 16 de marzo es que nosotros vamos a publicar los resultados de, bueno, de cada terna, porque tenemos una terna nacional y otra internacional, que eso también está bueno resaltarlo porque voy, bueno, apostamos a una llegada y a un alcance muy masivo y la idea es esa, que todos y todas las que se entiendan interesados en poder producir algo, que se animen y exhortarlos a que mientras más alcance tengamos mejor, porque al fin y al cabo el punto medular de esto es la reflexión sobre el pensamiento del bebé. Y para eso es que nosotros también en nuestras bases del concurso ponemos algunos textos para que se inspiren quienes no tengan ningún texto previo sobre él o que quieran de repente enfocarse en alguna de las particularidades que él hace a foco. La idea es presentar los resultados el 16 de marzo.