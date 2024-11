Creando expectativas: Prime hizo adelantos de la serie "La casa de los espíritus"

El elenco

En La Casa de los Espíritus, Alfonso Herrera (Sense 8), Nicole Wallace (Culpa Mía) y Dolores Fonzi (Blondi) se transforman en Esteban Trueba y Clara del Valle en distintas etapas de sus vidas, junto a Fernanda Castillo (El Señor de los Cielos) como Férula Trueba y Juan Pablo Raba (Noticia de un Secuestro) como el querido Tío Marcos.

El elenco estelar de la serie también incluye a Aline Kuppenheim (1976), Eduard Fernández (La Piel que Habito), Fernanda Urrejola (Cry Macho), Maribel Verdú (El Laberinto del Fauno), Pablo Macaya (El Lugar de la Otra), Nicolás Francella (En la Mira), Antonia Zegers (El Castigo), Catalina Saavedra (Rotting in the Sun), Amparo Noguera (El Conde), Nicolás Contreras (Baby Bandito), Sara Becker (La Contadora de Películas), Emilio Edwards (En la Gama de los Grises), Rochi Hernández (30 Noches con mi Ex), Chiara Parravicini (Soy Luna), Pedro Fontaine (Vencer o Morir) y Noelia Coñuenao (La Tempestad), con los roles aún por anunciarse.

Pasiones, luchas, secretos

“La casa de los espíritus” es una saga magnífica que narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta.

Las pasiones, las luchas y los secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de cambios sociales violentos, culminando en una crisis que lanza al orgulloso y tiránico patriarca y a su querida nieta en direcciones opuestas.

La serie es producida por FilmNation, el equipo galardonado con la Palma de Oro a cargo de Anora y de Promising Young Woman, con el apoyo de Fabula, la productora chilena ganadora del Oscar (La memoria infinita, Una mujer fantástica).