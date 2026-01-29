Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura | Social Club | Los Fatales |

Carnaval

El divertido homenaje de humoristas Social Club a Fabián "Fata" Delgado

El conjunto de humoristas le entregó un premio Guiness al vocalista de "Los Fatales" por ser la persona que “más feliz ha hecho al Uruguay”.

El homenaje de Social Club a Fabián Fata Delgado.

El homenaje de Social Club a Fabián "Fata" Delgado.

 Foro: Ale Moreira / DAECPU
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En la primera noche del Concurso Oficial del Carnaval, el Teatro de Verano fue testigo de un momento muy emocionante, en el que los humoristas (que debutaban de manera absoluta), Social Club, decidieron hacerle un homenaje a Fabián “Fata” Delgado, vocalista del grupo musical “Los Fatales”.

En el tramo final de la actuación, Diego Lois Petit tomó la palabra para recordar los inicios del “Fata” Delgado como actor en Los Carlitos y la importancia que tuvo para lograr que la plena “cruce al este de Propios y de Avenida Italia hacia el sur y que también atraviese el Río Uruguay y se extienda más allá de nuestro país”.

Instantes después, bajó las escaleras del escenario para entregarle al “Fata” el récord Guiness a la persona que “más feliz ha hecho al Uruguay”.

Esta introducción dio pie a que el conjunto comience a entonar enganchados con las canciones más reconocidas de “Los Fatales”, que fueron acompañados con cantos por parte del público pero también con el propio Delgado quién en un momento en el que parte de los bailarines bajaron a la platea, encabezó un trencito a lo largo de la tribuna.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar