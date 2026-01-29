En la primera noche del Concurso Oficial del Carnaval, el Teatro de Verano fue testigo de un momento muy emocionante, en el que los humoristas (que debutaban de manera absoluta), Social Club, decidieron hacerle un homenaje a Fabián “Fata” Delgado, vocalista del grupo musical “Los Fatales”.
Carnaval
El divertido homenaje de humoristas Social Club a Fabián "Fata" Delgado
El conjunto de humoristas le entregó un premio Guiness al vocalista de "Los Fatales" por ser la persona que “más feliz ha hecho al Uruguay”.