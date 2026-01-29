El divertido homenaje de humoristas Social Club a Fabián "Fata" Delgado

Esta introducción dio pie a que el conjunto comience a entonar enganchados con las canciones más reconocidas de “Los Fatales”, que fueron acompañados con cantos por parte del público pero también con el propio Delgado quién en un momento en el que parte de los bailarines bajaron a la platea, encabezó un trencito a lo largo de la tribuna.

Embed El Fata merecía este homenaje. Social Club, señoras y señores pic.twitter.com/WqJvsIa8zV — Pasiondecarnavaltf (@carnavalxtf) January 27, 2026