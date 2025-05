El exfamoso Tavella se reúne con su cuerpo diplomático del buen gusto en Inmigrantes

0x1900-000000-80-0-0.jpg El arte de tapa es de Gustavo Maca Wojciechowski.

Para este concierto, contó Tavella, "estaré con toda la banda nueva". Es que "desde el año pasado hubo cambios importantes en la banda. Siempre estuve rodeado de muy buenos músicos. Pero este es el momento en que la formación se adapta más a lo que quiero hacer".

En estas filas del buen gusto está "Miguel Romano en batería, que tiene tremenda trayectoria, que ha tocado con un montón de de gente, y estilísticamente es absolutamente versátil. Después, en teclados está Santiago Lorenzo, 'Santo'. Un músico notable, que conocí a través de Diego Azar, otro capo. Santo, que toca varios instrumentos, como el bandoneón y guitarra, tiene una gran inventiva arreglística, con raíces que van desde el tango, el folklore, y una especial sensibilidad para la música negra uruguaya y americana en general. Y en bajo sumé a Federico 'El Oso' Ucha, quien ya había tocado previamente conmigo, y tiene una gran versatilidad y una bailabilidad en su toque".

El show "tendrá, además, un correlato visual con proyecciones, un trabajo de Virginia Arigón - Cabe Trust, que colabora con mi hija Victoria en en la parte de iluminación y visuales". Y, atentos todos, también promete dosis generosas de "bailes prohibidos".

El plan es presentar las canciones de "TuYo", "el disco que salió en vinilo con el sello chileno Bohemio, de Alfonso Carbone, y que también está disponible en plataformas digitales a través de Montevideo Music Group (MMG). Y también van a haber estrenos, porque el año pasado grabamos cinco canciones con la banda nueva; también participó en algunas de estas grabaciones el percusionista Álvaro Salas".

1738088181410.jpg El disco es "TuYo".

Chile, Carbone, Azar, el vinilo

Esta edición "TuYo" es una recopilación de canciones compuestas y grabadas entre 2017 y 2024. El material, explicó Tavella, fue remasterizado, editado, para el formato vinilo y también para las plataformas.

"El trabajo que hizo Diego Azar en esta producción fue notable. Él tiene mucha oreja para trabajar con la tecnología, es tremendamente musical. Y de todo ese trabajo quedó una cosa que baila mucho más. Con Diego nos entendemos muy bien, tenemos muchas cosas en común. Los dos estudiamos casi que con la misma gente. Fijate que tanto Diego como Santo y yo estudiamos con Coriún [Aharonián], aunque en distintas épocas. Y hay, entonces, como esos sobreentendidos musicales, conceptuales, entre nosotros. Eso facilita mucho el trabajo, no tenemos que andar aclarando nada".

La historia de este vinilo comenzó el año pasado "cuando viajé a Chile; en ese tiempo me contaron que Alfonso [Carbone], que está por allá, andaba con ganas de hacer un sello de discos físicos, y que le habían hablado de mí, y a él le había interesado. Lo llamé entonces y le propuse juntarnos para tomar un café y charlar".

Cuando se encontraron del otro lado de la cordillera, le propuso a Alfonso Carbone "que se podría hacer un vinilo recopilando cosas: 'vos hacete una listita de canciones que podrían ir, y yo hago la mía y después vemos'. Pero eso en la conversación fueron cinco minutos. En el resto del encuentro nos pusimos a hablar de Dylan, de Los Beatles, de Los Olimareños... como una hora y media de música. Creo que es una muy buena iniciativa la de Alfonso, y entre ellas esta la de grabar canciones de Bob Dylan [el proyecto "Uruguay canta a Dylan", que también saldrá por el sello Bohemio], que creo que va a ser un discazo; ya hay un primer lanzamiento, que es la versión de 'Los tiempos están cambiando', de Pájaro Canzani".

En unos días más, adelantó Tavella, se lanzará una versión suya de otra canción dylaniana, y que "creo que quedó bárbara... era una canción que no la terminaba de incorporar al repertorio, pero ahora le encontramos la vuelta; la grabamos, va a estar en esa edición y el sábado la voy a incorporar al repertorio... realmente quedó fantástica, sobre todo en el arreglo, en cómo la fuimos llevando con la banda".

Psicodelia con Los Mirlos

Fue dicho: "TuYo" podría ser un "greatest hits", los éxitos de una extensa carrera musical, que repasa (y recupera) grabaciones de distintas ediciones y etapas del proyecto. Podría ser también un juego ¿psicoanalítico?, ¿lacaniano? a partir del título.

Pero es algo (o bastante) más: es una búsqueda en el sonido y en la estética (también se dijo), es una otra forma de decir, de contar, de cantar.

El "playlist" es generoso: de "Sacerdotiza de Afrodita", "Baile de mierda", "Obligado y Libertad" a interpretaciones con "otra cabeza" como "Pobre mamá y papá" o "Colombina, la de veras", o la notable "Enamorado tuyo" con la participación especial de Los Mirlos. ¿Los Mirlos? Así es: la histórica formación de cumbia peruana, que se inició a principios de los años setenta, con casi 30 discos, hits inoxidables, y un sonido que se convirtió en pionero de un modo psicodélico de la cumbia amazónica.

Embed - Los Mirlos & Otro Tavella - Enamorado Tuyo

"Bueno, yo era fan de ellos", confesó Tavella. "Los descubrí como en los años dos mil y pocos. Me acuerdo que me había bajado, en la era dorada de los Torrent, un disco que se llamaba Peruvian Psychedelic Chicha, Cumbia, algo así, que era una recopilación. De las cosas más significativas que había ahí eran los temas de Los Mirlos".

Tiempo después, alguien le envió desde Lima, Perú, un mensaje a Tavella pidiéndole un saludo. Entonces "le contesté por Instagram: 'bueno, te mando un saludo si me conseguís un contacto con Los Mirlos'. Y me contestó: 'sí, mi tío tiene un programa de radio y te consigo el contacto'. Yo le iba a mandar el saludo igual, como hice con tantos otros. Fue brutal. Me consiguió el contacto y les escribí por WhatsApp. Les dije: 'mirá, tengo esta canción, escúchenla a ver qué les parece, y me gustaría hacer una versión bien en la onda de ustedes, que, me parece, le va a dar otra dimensión hacerla con ese estilo de cumbia amazónica, psicodélica. Para mí el resultado es fantástico".

La transformación que impulsaron Los Mirlos en la cumbia "fue brutal". Este género "ya tenía unas características propias y muy marcadas, singulares, que venía de lo que ellos llaman la cumbia chicha. Y en los setentas, todos estos grupos, con Los Mirlos a la cabeza, fueron los que le metieron guitarras eléctricas, los sintetizadores. Hay una cosa bien interesante. Mi canción, la que está en este disco, tiene mucha letra, por decirlo de alguna manera, pero la mayoría de las canciones de ellos son instrumentales, con alguna frase como mucho. Pero en esto que hicimos, la cosa funcionó fantástica. Yo decía, 'quién mejor que Los Mirlos para hacer una nueva versión de esta canción'".

LOS MAESTROS. "Yo agradezco mucho a los docentes que tuve, que son figuras importantes en el medio. son maestros que elegí yo, porque que quería ir por sus caminos. Es el caso de la plástica, de las artes visuales, fue [Miguel Ángel] Pareja. Y con Coriún, lo mismo. A él llegue a través de Luis Trochón, con quien estaba estudiando cuando era muy joven. También con Nelly Pacheco, a quién también llegué por Trochón; ella me formó en el canto, en la interpretación vocal. Siempre siempre agradezco haber tenido esas oportunidades, esa cosa de poder estudiar con gente de ese nivel, y que hoy en día, de repente, está difícil de encontrar algo así. Eran maestros de la línea dura, digamos. Ellos eran claros y directos: 'por ahí, no', te decían, y no había mucha vuelta; pero también te podías quedar hablando con ellos por horas".