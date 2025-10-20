Cultura y Música: El próximo 09 de diciembre, Molotov se presentará en la Sala del Museo del Carnaval

La gira Molotov 30 Años ya ha tenido 52 shows, pasando por Europa, en países como España, Londres, Alemania, Irlanda, entre otros. Luego por LATAM, en Venezuela, Colombia y Ecuador, y finalizaron recientemente la gira por USA. Ahora el turno es para México y sus alrededores, además, de haber sumado nuevas fechas en el conosur para terminar este año. Pasarán por ciudades como Buenos Aires, La Plata, Rosario, Montevideo y Santiago de Chile.

El legado de Molotov sigue más fuerte que nunca

A lo largo de tres décadas, Molotov ha sabido mantenerse vigente, reinventándose sin perder su esencia. Con un discurso contestatario, un sonido inconfundible y un impacto que trasciende generaciones, la banda sigue siendo un referente del rock en español y la música de protesta.

¡La fiesta continúa! Prepárate para una experiencia única e irrepetible con Molotov celebrando 30 años de historia, pasión y música.

Entradas a la venta en este link