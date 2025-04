Elon Musk vs la serie "Adolescence": ¿otra vez la derecha conspiranoica al ataque?

Nada que ver

Preguntado por la teoría en el podcast The News Agents, Thorne, que creó la serie con el actor Stephen Graham, respondió: "Han afirmado que Stephen y yo nos basamos en una historia, y en otra historia, así que intercambiamos razas porque nos basamos aquí y acabó allí, y todo lo demás. Nada más lejos de la realidad". Y continuó: "He contado muchas historias de la vida real en mi vida, y sé el daño que puede causar cuando tomás elementos de una historia de la vida real y los ponés en la pantalla y la gente no se lo espera. No hay ninguna parte de esto que esté basada en una historia real, ni una sola parte".

Absurdo

Cuando el presentador Jon Sopel le preguntó cómo reaccionaba a las críticas, Thorne respondió: "¿Que debería haber sido un chico negro? Es absurdo decir que los delitos con arma blanca sólo los cometen chicos negros. Es absurdo. No es cierto. Y la historia muestra muchos casos de chicos de todas las razas que cometen estos delitos. No estamos hablando de raza. Hablamos de masculinidad. Intentamos adentrarnos en un problema. No estamos diciendo que esto sea una cosa u otra, estamos diciendo que se trata de chicos".