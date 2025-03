En formato big band, Nair Mirabrat revisita una obra de culto: "Mateo solo bien se lame"

Al mismo tiempo es el registro de una recepción de la música de Mateo en una generación joven de músicos que (quizás) no tuvieron contacto directo él, pero que fue marcada por las escuchas de esa obra que devino disco de culto —también de los proyectos anteriores de Mateo y de sus discos posteriores—, así como de la trama de recepciones de generaciones posteriores a Mateo —Jaime Roos, Jorge Galemire, Fernando Cabrera, Mateo x 6, por citar unos pocos ejemplos—.

Y desde esa perspectiva, el proyecto liderado por Martín Ibarra se configura como una trama de relecturas musicales, de búsquedas, de ensayos, sobre los esquemas formales, los tratamientos de las variables estructurantes del lenguaje de Mateo, pero sin caer en la tentación del homenaje de cuño marmóreo.

Las canciones, cuyas interpretaciones recuperadas y editadas en el disco de 1972 están marcadas a la vez por la riqueza y el despojamiento, con los arreglos e interpretaciones de Nair Mirabrat en plan big band exploran otros viajes expresivos, otros entornos sonoros. Y así replantean, quizás a modo de ensayo, el tan manido tema de las ‘versiones’, de las fidelidades —o no— a una existencia de esas canciones que se suele asumir como ‘original’ —la del disco de 1972—, de la forma canción como nudo de posibilidades antes que una entidad fija o inamovible.

Quizás en el punto de partida y en el de llegada —o de llegada provisoria— de este trabajo de Nair Mirabrat habría una pregunta contrafáctica: ¿cómo sonaría el disco “Mateo solo bien se lame” si Mateo, en sociedad con Carlos Píriz —productor e impulsor de aquel proyecto discográfico— hubiese completado las sesiones, si hubiese incorporado otros músicos y participado de las mezclas? Claro está: esto no tiene respuesta. Tenemos sí las virtuosas interpretaciones de esta big band para celebrar, para imaginar —y gozar— otras vidas musicales de estas 13 canciones que solo podía haber compuesto Mateo.

Embed - De nosotros dos

“Tomar la esencia de la canción”

En este proyecto “hay mucho de Nair Mirabrat”, dijo Martín. La idea fue “inyectar un poco de nuestro presente, de nuestros mapas musicales, y a la vez tomar la esencia de cada canción. Incluso hay melodías compuestas por mí en el medio e hice que algunas estructuras se deformen. Pero nunca quise que ‘se vaya’ tanto. Intenté también que las letras estén, que las melodías estén, que digamos, que vos no digas no me acuerdo, no reconozco nada”.

Así, el plan era “quedarse en el universo de ‘Mateo solo bien se lame’, pero asumimos que la obra es algo vivo, que crece, que descubre otras posibilidades”.

Para lograr esto, Martín apeló a sus memorias, a sus experiencias con este disco de Mateo, que se remontan a su juventud: “Eso lo tenía muy presente, pero mientras escribía los arreglos volví pocas veces a escuchar el disco, quizás para recordar algún pasaje puntual… eso fue posible porque estaba muy impregnado de esa energía, de sus sonoridades… escuché muchísimas veces ese disco”.

En algunos caso, siguió Martín, “quería ‘tirarlas’ para otro lugar, para otras sonoridades, como para que la gente dialogue con eso también”. Ejemplo de ello es “Jacinta”, “que es una bossa… la gente ya la conoce así, sabe su melodía, su letra… pero el arreglo para Nair Mirabrat la dispara para otro universo, y así el cerebro y la sensibilidad pueden hacer otras conexiones, otros viajes”.

Con esta idea, Martín también redefinió el orden de las canciones en la edición de 1972, buscando otras afinidades expresivas, musicales, y proponiendo otro mapa posible de interacciones significantes. El orden de la edición que puede escucharse en Bandcamp y que tendrá la que se publicará en vinilo es la siguiente:

De nosotros dos 06:48 Lala 03:56 Niña 03:19 Yulelé 04:18 Uh que macana 06:24 Jacinta 04:55 Quién te viera 07:47 Esa cosa 05:19 De mi pueblo 05:10 Tras de ti 05:30 ¿Por qué? 07:00 La mama vieja 05:20 La chola 05:45

No hay 2 sin 3

Fue en 2021 que Martín Ibarra ganó el apoyo económico de los Fondos Concursables del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para este proyecto: celebrar los 50 años de la edición de “Mateo solo bien se lame”, que se cumplieron al año siguiente, con las versiones arregladas de sus 13 canciones para una formación con 14 músicos.

Con este apoyo se inició el trabajo y en 2022, repasó Martín, se realizó “la primera de todas las presentaciones, que fue en el mes de setiembre, en la sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre, con dos funciones y con entradas agotadas”.

En 2023, “se hizo una segunda temporada, esta vez con tres funciones, y también con entradas agotadas”.

Y la tercera temporada “será ahora, en la sala Campodónico, en El Galpón; la idea es cerrar este ciclo con este concierto. No lo vamos a tocar más, salvo que surja la posibilidad de hacerlo en otro país, que puede ser Argentina”. Este concierto tiene además un “valor simbólico especial, porque en este escenario fue que se hicieron las históricas Musicaciones, en las que participó Mateo”.

_DSC0127 copia.jpg

En escena

El armado y los ensayos para este concierto, explicó Martín, fue posible gracias al talento y capacidad técnica de los catorce músicos que participan, tanto cantantes como instrumentistas.

Para este trabajo fue “fundamental la música escrita; esto ayuda un montón”: “Vos escribís la partitura y ya sabés lo que va a suceder. Y si todos los músicos, como en nuestro caso, leen sin problemas, la formación funciona como una big band: una agenda bien estructurada de ensayos y sale. Como en este proyecto hay muchos instrumentos también hay cantantes, organizamos el trabajo por secciones: las voces por un lado, los vientos por otro y por otro la base rítmica y armónica”.

En el espectáculo, agregó Martín, “no se habla entre tema y tema; es como una obra de teatro, arranca, tiene un transcurso hasta el final, y en ese armado narrativo se explora una interacción con el público sin intervención de la palabra hablada: la idea es generar una comunicación más corporal y expresiva”.

Para concebir y plasmar esta idea “conté con la ayuda de Caro Silveira, una profesora de danza muy conectada con las artes escénicas”. Entonces “le presenté mi idea de que el grupo ‘hable’ corporalmente, y que para eso necesitábamos que alguien nos vea desde afuera, que nos dirija. Y ella nos tiró unos piques muy interesantes. No quería que estuvieramos tan pendientes de leer las partituras, sino que buscáramos formas de conectarnos de otra forma con el público, de que pasen esas cosas que hacen que la música crezca… que no sea solo tocar lo que está escrito y chau. Para eso también había que trabajar la iluminación, la creación de espacios en el escenario; que, por ejemplo, cuando alguien hace un solo se destaque, que esté adelante, y luego vuelva a su fila”.

14 en banda

Como se detalla en la ficha técnica de la publicación en Bandcamp de “Mateo solo bien se lame por Nari Mirabrat”, esta big band tiene a Martín Ibarra en guitarra, piano y voz. La formación se completa así: cantantes: Nico Selves, Silvina Gómez, Sara Sabah; guitarra: Jere Di Pólito; batería: Juan Ibarra; percusión: Coby Acosta; bajo: Fede Righi; piano: Fede Araújo; saxos y flauta: Gonzalo Levin; trombón y voz: Martín Morón; clarinete, flauta y voz: Karen Martínez; flauta y voz: Daniely Benítez; trompeta y flauta: Juan Olivera.

Cuando Martín comenzó a trabajar con los arreglos “sabía bien qué músicos iban a participar; esto te da mucha inspiración a la hora de escribir”. Esto es, “tengo un clarinete, tengo flautas, tengo trompeta… sabía muy bien qué recursos tímbricos tenía, sabía cómo toca cada uno de los músicos, cómo se desenvuelven con la lectura de partituras, cómo solean”. Algunos de los músicos que se sumaron al proyecto, “tocan en el mundo de la improvisación y también leen muy bien. Además, todos nos conocemos muy bien, somos amigos, hemos participado juntos en un montón de proyectos”.

Nair Mirabrat

Nair Mirabrat, el proyecto del músico Martín Ibarra, hizo su debut en enero del 2018 en el marco del Festival Jazz a la Calle de Mercedes.

A fines del 2018 editó el primer material, un EP de cuatro temas grabado en los estudios Sondor. Dos de ellos fueron grabados con la participación de Hugo Fattoruso.

A mediados del 2019 comenzaron a trabajar en la siguiente producción discográfica junto con el productor brasilero Antonio Loureiro. Y en enero del 2021 lanzaron el álbum de 8 composiciones titulado “Juntos Ahora”, en el que participaron Nicolás Ibarburu, Mauricio Rosencof, Joana Queiroz de Brasil y el grupo argentino Perotá Chingó entre otros. El disco tuvo una gran recepción dentro y fuera del país, se editó en Japón a través de Latina y en Uruguay por medio del sello Little Butterfly Records.

En el 2021, a pedido de Pippo Spera, arreglaron y grabaron la canción inédita de Eduardo Mateo “Despertar”.

En Mayo del 2022 lanzaron el simple “Palermo Postal”, una canción dedicada al barrio Palermo de Montevideo. Participaron de la grabación, además de Martín Ibarra, Diego Paredes, Manuel Silva, Leroy Pérez, Juan Ibarra, Rolo Fernández y en recitado Carlitos Stratta el verdulero y escritor.

En el 2021 ganaron los Fondos Concursables del MEC para llevar a cabo un proyecto con el que celebran los 50 años del primer disco solista de Eduardo Mateo.