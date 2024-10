Estadísticas: las series más vistas en Netflix en el primer semestre de 2024

La serie más vista en los primeros seis meses del año fue Engaños (Fool Me Once), basada en una novela del famoso escritor de thrillers Harlan Coben. Aunque no ha tenido la repercusión mediática de otros títulos, su éxito radica en la fórmula característica de Coben: giros inesperados y personajes cargados de secretos. Este tipo de thrillers han encontrado un lugar privilegiado en el catálogo de Netflix, con adaptaciones en diferentes países.