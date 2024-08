Estela y Alberto Magnone se presentan "En familia"

A su vez, este evento musical, de fecha única (el domingo 1 de setiembre, a las 20.30, en la sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre), es también algo excepcional. Y esto no deja en evidencia una contradicción con el primero de los sentidos. Es, seguro, una oposición necesaria. Allí, esa sala privilegiada, por su acústica, su equipamiento técnico, su versatilidad, reunirá no solo a Estela y Alberto, al menos durante una buena porción del concierto, sino que contará con la participación de músicos amigos y de varias generaciones con las que comparten el mismo caudal genético-sónico. O sea, será, porque eso vale, un singular revival de “Cantando en familia”, que, aunque ellos quizás ahora no lo vean así, fungió acaso como uno de los germinadores de una historia de consanguinidad musiquera.