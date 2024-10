Imperdible: Kylie Minogue se presentará por primera vez en Uruguay

El espectáculo presentará en vivo Tension II, la versión ampliada de su álbum más reciente, que incluye 13 temas lanzados el 18 de octubre de este año. La primera parte del disco, lanzada en setiembre de 2023, ya superó los 500 millones de reproducciones, lo que reafirma la vigencia y el poder de convocatoria de Minogue.

Embed - Kylie Minogue - Can't Get You Out Of My Head (Official Video)