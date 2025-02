Karla Sofía Gascón: del reconocimiento al escándalo en la industria cinematográfica

Ante la creciente presión, emitió una disculpa pública, reconociendo el daño causado por sus palabras y afirmando que no reflejaban sus verdaderos valores. Sin embargo, en una entrevista posterior con CNN en Español, criticó la "cultura de la cancelación" y afirmó que no retiraría su nominación al Óscar, argumentando que no había cometido ningún delito.

Las consecuencias no se hicieron esperar. Netflix, distribuidora de "Emilia Pérez", eliminó a Karla de las campañas promocionales de la película. Además, la editorial Dos Bigotes canceló la reedición de su novela autobiográfica de 2018. Karla Sofía Gascón también anunció que no asistiría a la ceremonia de los Premios Goya, tras ser vetada por la organización.