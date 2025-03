La historia de Juan Pablo Chapital

Juan Pablo no es un músico inexperiente y es sumamente respetado tanto que me viene a la mente parte de la letra de "Ojo con los Orozco", (canción de León Gieco), que dice: "Tocó: Doblo con Mollo, bombo con Moro (...) Tocó con Toto, Los Lobos, Los Doors

(...)Tocó "Socorro" con Paul. ¡Toco con Bob!"

Pero lejos (muy lejos) del planteamiento de los personajes que describe Gieco, me encuentro con El Chapa en su rol de docente en el Conservatorio Sur donde humildemente (esta característica está presente en toda la nota) comparte e imparte su conocimiento, su pasión por la investigación musical, con estudiantes que traen distintos bagajes musicales , búsquedas, objetivos, y en una tarea casi guerrera trata de conciliar lo que demandan los alumnos con su objetivo como profesor , de generar más preguntas que respuestas.

Y no es cualquier profesor, es un docente de música que es un artista por su propio mérito y que ha creado en conjunto con Fernando Cabrera, Los Fattoruso, Javier Malosetti, Urbano Moraes (uno de los fundadores de El Kinto), Mandrake Wolf, Liliana Herrero, Laura Canoura, Mollo, Mariana Baraj, No Te Va a Gustar, La Vela Puerca, nuevos artistas como Camila Ferrari, Rodra, Patuco López y podría seguir pero esa tarea se la dejo a él y su espíritu curioso.

Hablando de las nuevas generaciones en general, le provoca cierta extrañeza la poca curiosidad por investigar otros estilos musicales que no sean propuestas predigeridas o con mucho (demasiado desde mi perspectiva personal, no lo dice él) marketing musical. Y obviamente, como hay mucha inversión por detrás , hay difusión y eso llega a más público.

Pregunta CYC: Incluso cuando las otras opciones artísticas llegan a los oídos de estas personas saturadas de una sola corriente musical, de alguna manera ya están más afines a determinado tipo de propuesta lo que hace muy difícil proponer algo que no sea igual, o ¿Cuál es tu percepción?

Respuesta de JPC: Coincido 100 % y me parece que ya he intentado buscar la vuelta por todos lados y a la conclusión que llego es que para mí la cuestión está los shows en vivo, en cuando toco y ser lo más sincero que puedo conmigo mismo a la hora de componer y no intentar encontrar una explicación de esto , mi intención es expresar.

Acá doy clases en un conservatorio y por ahí yo en mi época de formación, cuando yo estudiaba con un profesor, si él o ella tocaba en algún lugar, yo lo primero que hacía era ser el primero en estar ahí, ¿entendés? Siento cierta falta de curiosidad pero no es por poner generaciones en contra, es sólo algo que noto. También, quizás, un chiquilín de 20 años no opta por pagar una entrada de $500 y prefiere quedarse con los $500 y tomarse dos cervezas. Son etapas de la vida pero no me refiero puntualmente a los alumnos del conservatorio a quienes quiero mucho, es algo trasladable a la sociedad toda.

Pregunta CYC: Más allá que actualmente muchas veces toques con Urbano Moraes, su asociación con la historia musical de Uruguay con El Kinto, Los Ibarburu y toda la trayectoria que han tenido, con Los Fattoruso; no son nombres que a la gente le resulten desconocidos, pero sin embargo sí parece ser desconocido lo que hacen.

Respuesta de JPC: Estoy totalmente de acuerdo.Yo toqué pila de tiempo con Fernando Cabrera. Me acuerdo de una vez que él fue a verme a un conocido boliche de Montevideo y habían ido 30 personas. Para mí era como una tragedia en el sentido de que yo le tengo que pagar a los músicos que tocan conmigo (porque ellos viven de esto) y todo el mundo dedica gran parte de su tiempo para ensayar; le tenés que pagar al del flete cuando hay que cargar los instrumentos y equipos, entre otros costos. Entonces Cabrera me dice : "Loco, ¿Sabés cuántos años toqué sin gente? , años de años de años, para cinco, incluso para tres". Entonces ahí también entendí que todo tiene su proceso y las ganas de comunicar y Cabrera, que es un compositor que además canta pasó mucho tiempo para lograr conectar su arte con escuchas atentos.

El mismo Rada cuando se fue a México y a Argentina, tuvo que ir construyendo y después recién cuando volvió, con éxitos como "Cha-cha, muchacha" pudo llegar a una audiencia más masiva y eso derivó en que las personas que bailaban su canción fueran naturalmente investigando sobre el resto de su obra y pueden decir "ah, esto me llega".Cuando yo intento que llegue algo de lo que yo toco, es más difícil todavía pero irónicamente cuando la gente escucha lo que yo hago, por más que no escuche ese estilo de música, le gusta y le parece que estuvo bueno. Eso me da esperanza. Me alimenta la ilusión de tocar en lugares donde la gente no sabe lo que va a escuchar y que al final la devolución esté buena.

De hecho, hice por dos años un ciclo en Fun Fun que arrancaba yo tocando mi música y después invitaba a otros artistas como Gabriel Peluffo (líder de Buitres), o Laura Canoura, o Mandrake, o Frankie Lampariello de Hereford y siempre recibí buenos comentarios de lo que yo había hecho en la performance en solitario al comienzo de cada show. Eso también fue como un termómetro para mí.

Uno podría pensar, bueno, la gente viene a escuchar a Gabriel Peluffo, por ejemplo, pero no era así, era por toda la propuesta.

Actualmente toco frecuentemente en El Mingus , ciclo que organiza Mateo Ottonello y está bárbaro, porque ya la gente va a escuchar, ni sabe a quién, pero la gente va.Pero sí considero que por suerte tengo eso de que para mí tocar es una necesidad casi física y también es mi trabajo, entonces yo tengo que estar tocando todo el tiempo. Por eso soy músico.

Pregunta CYC: Y cuando te fuiste a vivir a Argentina, que no fue por un día sino que fueron algunos años, ¿fue un poco en busca de estavalidación ,quizás, de otro público o era por invitaciones que te hicieron otros artistas?, ¿Qué fue lo que más te motivó?

Respuesta de JPC: Lo que más me motivó fue la ilusión de estudiar. Yo acá había ido a clase con una cantidad de gente pero quería algo mucho más específico.

En Argentina está lleno de gente, así como es Argentina pero enseguida surgió la oportunidad de mezclarme con otros músicos y de conocer gente en el momento indicado. La primera fue Liliana Herrero, con la cual yo grabé de invitado en un disco que se llama "Litoral" . Antes de irme yo había tocado con Mandrake Wolf y Los Terapeutas y había tocado también con una cantidad de gente pero todavía no había hecho mi música. Entonces sentía como una cosa de que si no me iba a otro lugar, a cambiar de aire, estaba como en una ruedita de hámster. Decidí irme porque Argentina está al lado y yo tomaba clases con un profesor y a veces iba a tomar clase y volvía y me dijo Liliana Herrero: "¿Y por qué no te venís y probás acá a ver qué onda?"

Y fue así. Liliana me aseguró unas presentaciones en un par de shows "y mira, vos vení, yo te voy a invitar y ahí ya vas a conocer a alguien", me dijo. En el primer concierto que hice con Liliana, estaba invitada una cantante que después acompañé durante dos años, que se llama Mariana Baraj. Estaba Lisandro Aristimuño y enganché enseguida con gente que después me empezó a convocar. Y siempre esa cosa de que yo era uruguayo, ¿viste? Era algo positivo por toda nuestra historia musical, nos aprecian artísticamente. Así toqué con Javier Malosetti. Lo conocí, me hice amigo, toqué con él en un espectáculo que él tenía con Rada.

También, en ese tiempo, audicioné para Pedro Aznar y fue increíble esa experiencia aunque haya seleccionado a otro músico. Eso no te lo quita nadie. Y también me pasó algo, lo relaciono con lo de la validación o no. Me pasó que un día estaba tocando al aire libre con Rada y con Malossetti un par de temas para mucha gente en La Costanera argentina y había miles de personas. Y si bien era un sueño tocar con ellos, lo que representaban, había algo que no, que yo sentía que no me pertenecía, faltaba algo y era expresar mi propia música.

Cuando yo me fui, recién había salido un DVD que habíamos hecho con Francisco Fattoruso que se llama "The House of Groove".

Me saqué las ganas de tocar en un tema con Osvaldo Fattoruso, con Hugo, con Francisco, Nico Ibarburu y yo.

Y para mí eso fue como un hecho mágico.

Además, el que existiera ese material también me abrió otras puertas. Y luego ,cuando volví, toqué en "El tiempo está después", con Fernando Cabrera.

Después de ese proyecto, me enfoqué y ahí surgieron las canciones de mi primer disco, que es del año 2010.

Entonces para mí haber pasado por Argentina fue el impulso para lograr eso. Quizás si yo me hubiera quedado, capaz que también habría hecho mis propias músicas, pero yo no habría pasado por las experiencias que pasé allá, entonces no lo sé.

Te hago una breve historia.

Yo tenía un disco de Mono Fontana. Es una locura lo que él toca, es de una profundidad increíble.

Le había prestado el disco a Gustavo Montemurro y antes de irme para Buenos Aires le pedí que me lo devolviera y le hice el chiste de que se lo pedía porque después iba a tocar con él.Lo dije en broma y él me devolvió el disco.

Y luego Liliana Herrero un día me preguntó si yo tendría algún problema si en los temas que tocaba yo fuera a tocar el Mono Fontana también.

Esas cosas que uno no sabe cómo pasan y pegué mucha onda con el Mono. Es un gran fan de la música uruguaya.

Entonces yo tenía charlas de teléfono fijo de mucho rato con el Mono, y él un día me dijo : ¿Y tu música?

Fue la primera vez que dije ,bueno, está, tengo que preparar unos temas míos y tocarlos.

Y ahí empecé a tocar por primera vez mi música y tuve una devolución ,también por primera vez, de músicos. De músicos para un músico y todo lo que eso significa.

Así fue cuando volví y ya empecé a componer mi música y muy enfocado en grabar mi disco y en tener mi carrera solista.

Hoy en día, ya hay una cantidad de gente que sé que cuando toco van y hago un espectáculo anual que se llama "Chapital en concierto" que ya va por su tercera edición y me doy el gusto de tocar con diferentes invitados.

Sé que estoy para tocar y que estoy para sumar.

También me encanta ir al interior de Uruguay porque sé que se copan. Son lugares chiquitos y me gusta así.

Pregunta CYC: ¿Y qué busca Juan Pablo Chapital ahora?

Respuesta de JPC: Estoy por lanzar mi 5to disco con el sello El Perro Andaluz y para quien escuche puede que no le encuentre una coherencia porque aplico todo lo que me gusta, el jazz, el rock, el candombe beat, el candombe, todo lo que sienta auténtico y que representa lo que necesito expresar porque es una necesidad. Para mi sí hay una coherencia porque sé lo que me inspiró a crear las canciones entonces veo la línea de conexión pero entiendo que puede llegar a recibirse como ecléctico. Y no quiero dejar de tocar, de estar en cuántos más lugares y fechas pueda. Necesito expresarme y ahora me siento preparado para eso. Tengo mi propia voz musical. No, no busco llenar estadios ni perder mi esencia, busco transmitirla y conectar.

La humildad de Juan Pablo Chapital te deja en un contexto inusual, sin palabras. Uno se da cuenta que está ante alguien real, que como mencioné al comienzo, tocó con todos y con los más grandes y son ellos que lo admiran a él pero él "no se la cree". Se despide porque comienza un nuevo turno de clase con sus alumnos y en esa situación cotidiana, dejo atrás a un ENORME artista.

Invito a que conozcan aún más de su obra en este link y por favor, ya que está afín de tocar todas las veces que pueda, no se pierdan de estas instancias. Me lo van a agradecer, o mejor aún, se lo van a agradecer a ustedes mismos.