Murió Jimmy Cliff: ícono de la música jamaiquina y pionero del reggae en Uruguay

En la primera mitad de los años sesenta, Cliff lanzó media docena de sencillos, comenzando con su debut de 1962, “Hurricane Hattie”, y clásicos del ska como “Miss Jamaica” y “Gold Digger”. Luego se mudó al Reino Unido, haciendo amistad con futuras leyendas del rock como Pete Townshend y Robert Plant, y marcando definitivamente el camino de la internacionalización del reggae.

En 1967, llegó el álbum debut de Cliff en Island, Hard Road to Travel, y dos años después publicó su LP homónimo (más tarde titulado Wonderful World, Beautiful People), que contaba con dos canciones que lo convirtieron en la primera superestrella global del reggae: el himno antibelicista “Vietnam” y la balada-soul ”Many Rivers to Cross”.

Jimmy Cliff (1944-2025).

La historia de Jimmy Cliff en Punta de Este

Cliff también fue pionero del reggae en nuestro continente. Fue el primero en traer la música jamaiquina a Sudamérica.

La historia la cuenta el libro Jamaica no existe (de Daniel Flores), publicado recientemente por la editorial especializada Gourmet Musical, en Argentina:

El primer tour sudamericano, según algunos documentos, empezó en Río de Janeiro (Brasil).

“Evidentemente, Cliff buscaba nuevos mercados con una visión mucho más amplia que la del resto de la industria musical jamaiquina. De allí que se aventurara también en esos años por Argentina, Chile y Uruguay, aunque con mucho más bajo perfil que en aquella pionera excursión carioca".

Existen pistas vagas y dispersas de su paso por el Festival de Viña del Mar (1969), y por los bailes de carnaval de Vélez Sarsfield (1970, con Sandro, Leonardo Favio, Palito Ortega, Donald y Billy Bond) y el Club Deportivo San Andrés (1971, anunciado como “Jimmy Cliff”, junto a Joan Manuel Serrat, Los Iracundos, Los Náufragos y otros).

“La historia más curiosa y hasta ahora desconocida, sin embargo, tiene lugar el sábado 25 de enero de 1969 en Punta del Este. Entonces, Jimmy Cliff, nada menos, fue contratado para animar la elección de la “reina” del balneario, el evento social más destacado de la temporada en las playas más aristocráticas del continente", narra la crónica.

El certamen era una iniciativa marketinera de Mauricio Litman, el empresario argentino pionero en Punta del Este con sus visionarias inversiones inmobiliarias y sus iniciativas culturales y turísticas. Impulsor también del tradicional festival de cine de Punta, Litman fue el creador del Cantegril Country Club, donde cada año se realizaba la elección de la reina. Alejandro, uno de sus cinco hijos, se encargó de conseguir los números musicales en el verano del 69.

Los Sunshine y el desconocido "negro macanudo"

“Jimmy Cliff viajaba a Uruguay sin banda, por lo que Alejandro se dispuso a buscar músicos para acompañarlo. Recurrió entonces a un sexteto beat uruguayo llamado Sunshine, que hacía algunos covers de los Beatles y Los Gatos, y en el que tocaban dos amigos suyos: los hermanos Daniel y Carlos Foderé, también habitués de Punta. Sunshine venía de adjudicarse el tercer puesto en el concurso Beat Show de Coca Cola, entre más de 300 artistas uruguayos.

“Fue todo muy rápido. Alejandro nos presentó a Jimmy Cliff, a las 3 de la tarde hicimos un ensayo y a la noche tocamos en un escenario al aire libre en el country frente a bastante público, el 70 por ciento argentinos. Fueron solo tres canciones, que nosotros no conocíamos. Pero Jimmy nos pasó las partituras”, recuerda Daniel, el organista del conjunto, hoy escribano jubilado, un poco sorprendido por el contacto para este libro. Sunshine fue un proyecto de juventud que no alcanzó los dos años.

Igual que su hermano menor, Daniel había pasado una temporada como estudiante de intercambio en Estados Unidos, por lo que se comunicaba bien con el extraño visitante jamaiquino. Los otros integrantes de Sunshine eran Carlos Barate, voz; Oscar Bernatzky, primera guitarra; Carlos Vecino, segunda guitarra; y Enzo Long, bajo; Carlos Foderé tocaba batería. Bernatzky, que entonces tenía apenas 15 años y era el Sunshine más joven, asegura que esa noche interpretaron “Waterfall”, el hit de Cliff, “A Whiter Shade of Pale”, de Procol Harum (que Cliff había incluido en su disco brasileño), “y otra canción que no recuerdo. No teníamos ni idea de quién era Jimmy Cliff. Pero no fue muy complicada la cosa. La cascada era muy sencilla y nos entendimos bien porque algunos hablaban inglés. El negro, macanudo. Ningún problema”.