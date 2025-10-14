Música y Cultura: Chino Folclórico. Lo intrínsecamente humano

Más allá de la amistad que ellos tienen hace ya varios años, y como todo grupo de amigos, hay cosas en las que están de acuerdo y cosas en las que tienen matices diferentes, pero hay un punto de conexión visceral que es Chino Folcórico (y mantengo el "apellido" de la banda como les mencioné en el recital que lo haría al escribir sobre ellos y ya explicaré por qué).

"Volvére" no es su primer disco y sí, lleva acento en la primera "e".

Recuerdo haber hablado con Mella cuando fue entrevistado en Caras y Caretas para nuestro programa de streaming cultural ,"Atardecer Naranja", conducido por Gustavo Kreiman, y en un corte (porque yo me siento en una oficina que da al estudio donde se emite) le mencioné que me había quedado en la mente esa peculiaridad del acento.

Yo pensaba que, quizás, era como un acento francés, que es a la inversa. Como una flecha que se dirige hacia atrás. Eso de ir hacia el pasado o pensar en esa popular frase que dice "quien no recuerda su historia está condenado a repetirla" que fue popularizada por el filósofo George Santayana, pero el acento no es ese, es el acento español.

Es un acento hacia adelante, y si lo uno con parte de la letra de la canción "Matinal" (del mismo disco) que dice : "Llega la mañana. Ya me olvidé de lo que soñé", me hace pensar en una suerte de agujas del reloj que pueden moverse tanto hacia un lado como hacia otro, y parafraseando a Fernando Cabrera en "La Casa de al lado": "No hay tiempo no hay hora no hay reloj. No hay antes ni luego ni tal vez. No hay lejos ni viejo ni jamás en esta olvidada invalidez" y no lo sé y nunca voy a tener una respuesta porque a CHINO hay que sentirlo, el significado es de todos.

Daniel Mella, es un reconocido escritor muy crudo en sus libros, prolífico, docente de escritura en una de las escuelas creativas más importantes del Uruguay y recientemente en otro medio de comunicación que convocó a críticos literarios, periodistas de cultura, editoriales y expertos para realizar un ranking de literatura, destacó a uno de sus libros llamado "El hermano mayor" como uno de los libros más importantes de la literatura uruguaya.

Más allá de los expertos, cualquier lector que se tope con la literatura de Mella podrían dar esa calificación porque, sin dudas, es uno de los libros más movilizadores y catárticos de su propia historia personal.

Irónicamente, Sacco (también parte del trío Chino Folclórico) fue miembro crucial de La Hermana Menor, una de las bandas más icónicas de nuestra música, que de hecho quedó retratada en el libro "Criaturas del pantano" de Nelson Barceló y que también recientemente se realizó la publicación de un documental y la reedición del casete del mismo nombre (publicado originalmente de forma visionaria por el sello Perro Andaluz) que reunía bandas que actualmente son parte de nuestro "folclore" aunque su sonido, técnicamente, no entre en esa categoría.

¿Qué otra cosa es parte de nuestro folclore? La conjunción de las calles Durazno y Convención, esquina inmortalizada por Jaime Roos y que justamente es el nombre del Bar y Sala Ducon , si Du - razno y Con - vención. Allí CHINO decidió hacer la presentación en vivo de "Volvére" el pasado 4 de octubre.

Retomando el foco hacia el nombre de la banda, si bien los entrevisté anteriormente, en ese momento no les pregunté la razón y me lo pregunto ahora. ¿Por qué CHINO?, ¿Por tener la peculiaridad de llamarnos "orientales"?.

¿Por qué "Folclórico" si su sonido es más distorsión e incomodidad?

Lo que me llevó a otra pregunta aún más abarcativa: ¿Qué es ser uruguayo? y me acordé de La Tabaré en su canción "Las Raíces": "¿Cual será nuestra cultura? Si fuimos colonizados. Somos nietos de emigrados, hijos de una dictadura, es decir: somos basura, sin futuro ni pasado".

Cuando había escuchado el disco "Volvére", había percibido ruido intencional unido con poesía, con crudeza, con letras excelsas en relación a las letras típicas de muchas canciones, pero que sólo se escuchan si uno presta mucha atención ya que están inmersas en una especie de zumbido en alta potencia que te hace pensar en un torbellino como el que sentimos cuando estamos ansiosos y surgen pensamientos rumiantes. Ese sobrepensar de las madrugadas de insomnio, de los dolores a los que te enfrenta la vida.

Pensamientos mezclados, gritos, aullidos, sensaciones de querer expresar una especie de violencia interna pero que queda dentro de uno y te enferma.

O el caso de la canción "Entren". Esa desgarradora letra que habla, quizás, del hartazgo y donde ya no importa si vienen otros que te quiten todo, que se lleven todo, jódanse.

No utilizan eufemismos y eso la hace tan humana.

El poder conectar con diferentes circunstancias de la vida de todos, sobre todo los que ya hemos vivido casi mitad de siglo y haber pasado por diferentes vivencias personales, laborales, familiares, pérdidas, pérdidas humanas de personas que ya no están vivas, pérdidas humanas de personas que sí están vivas.

Todo eso que nos moldea, lo humano, el ser seres anónimos en una sociedad, todo llevaba a esa comunión de llegar a sentir y conectar con el otro de decir: "yo te entiendo".

Expresarse sin miedo sobre temas que, quizás, no sean los más agradables pero aún así hay un mañana ("Llega la mañana. Ya me olvidé de lo que soñé" se canta en Matinal) y sin ser tan cursi ni cliché, sí, sabemos que hay un mañana, incluso sin nosotros, hay un mañana.

Y esta melancolía, en un país de inmigrantes me hace volver a preguntar:

¿Cuáles son nuestras raíces?

Porque de alguna manera nos hemos ingeniado a tener algo similar, una especie de identidad a parches.

Todos sabemos que Eduardo Mateo es muy uruguayo, lo que sea que eso quiera decir.

Que Laura Canoura es muy uruguaya, lo que sea que eso quiera decir.

Que Jaime Roos es muy uruguayo, lo que sea que eso quiera decir.

Que Ruben Rada es muy uruguayo, lo que sea que eso quiera decir.

Que Washington Benavides fue muy uruguayo, lo que sea que eso quiera decir.

Que Hugo Fattoruso es muy uruguayo, lo que lo que sea que eso quiera decir.

Que Urbano Moraes es muy uruguayo, lo que sea que eso quiera decir.

Que Mauricio Ubal es muy uruguayo, lo que sea que eso quiera decir.

Y justamente, hablando de Ubal, él mencionó en una entrevista realizada por TV Ciudad que le gusta CHINO Folclórico y ahí volví a pensar en los eternos prejuicios y como los artistas no los tienen y también pensé en la idea de lo folclórico (aunque el tecnicismo diga que el género de Ubal es categorizado como cantautor urbano), creo que ahí cierra el silogismo, "el folclore" es lo que somos.

Mauricio Ubal opina sobre Chino en entrevista en TV Ciudad

CHINO genera una afectación en el escucha pero es de la clase necesaria del devenir de la vida en donde vamos cambiando a cada segundo para ser un nuevo ser y que ,más allá de ir hacia una inevitable destrucción o fin de un trayecto temporal, es también la definición de estar vivo.

Y hablando de afectar, es una palabra que suele tener una connotación negativa, pero que significa mucho más.

Afectar es conmover, es generar, es sentir una nueva emoción.

El verlos en vivo representa una experiencia que sólo se puede vivir así, "en vivo".

Ellos realizan un recorrido sin pausas por las canciones del disco, no hay encores, no hay bis.

No hay juego a "showman", ni pose de banda "rockstar", sino vivir una experiencia que es transmitir lo que ellos quieren comunicar y se termina ahí... o ahí comienza pero en la intimidad de cada escucha.

No importa si intestaste capturar con algún elemento lo que vá más allá de lo físico. No hay forma de plasmarlo en un formato que no sea la experiencia humana.

Fue una instancia donde el público estuvo integrado tanto por otros referentes musicales de distintos estilos, algunos ex miembros de La Hermana Menor, de Buenos Muchachos, otros de Chicos Eléctricos, y había público como yo, público que no tenemos un talento específico o quizás sí y sea anónimo, no lo sé.

Por lo tanto, invito a que escuchen el último disco - pero sobre todo - a que los vayan a ver cuando vuelvan a tocar porque la experiencia que se vive no se puede transmitir en plataformas ni aunque avance todo lo que la IA avance, porque no es lo mismo vivir algo que sólo puede ser humano.

Chino Folclórico es lo intrínsecamente humano.