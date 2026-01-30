Cuba declaró la "emergencia internacional" tras el nuevo decreto de Trump

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BrunoRguezP/status/2017283289648705621&partner=&hide_thread=false RESPUESTA DE LOS PUEBLOS A LA ORDEN EJECUTIVA DE TRUMP



El pueblo de #Cuba, con la solidaridad de la comunidad internacional, concluye que la situación con respecto al Gobierno de los Estados Unidos constituye una amenaza inusual y extraordinaria, que proviene total o… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 30, 2026

Trump sobre nuevo decreto: "Creo que Cuba no podrá sobrevivir"

El jueves, Trump firmó un decreto que entró en vigor en la medianoche, y que le permite imponer tasas a las importaciones de productos de países que vendan o suministren petróleo a Cuba. El mandatario argumentó que la isla "constituye una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad y política exterior de EEUU.

Posteriormente, Trump aseguró que no pretendía "ahogar" a la nación caribeña con esto. "No, no es mi intención, pero parece que es algo que, simplemente, no va a poder sobrevivir. Creo que Cuba no podrá sobrevivir", sostuvo al ser consultado por la prensa sobre el tema, sin mencionar los bien documentados efectos del bloqueo que la Casa Blanca le impuso hace más de seis décadas.

Díaz-Canel: "Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida"

Cuba decidió declarar "una emergencia internacional con respecto a dicha amenaza", indicó el canciller cubano.

Desde La Habana, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó: "Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales".