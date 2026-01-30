Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Cuba | Donald Trump | emergencia

Bloqueo petrolero

Cuba declaró la "emergencia internacional" tras el nuevo decreto de Trump

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, aludió a una "amenaza" que "proviene total o sustancialmente de la derecha neofascista anticubana de EEUU".

Cuba rechaza nuevo bloqueo petrolero de EEUU.

Cuba rechaza nuevo bloqueo petrolero de EEUU.

 Pressenza
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Cuba declaró este viernes 30 de enero una "emergencia internacional", ante un nuevo decreto del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de imponer aranceles a los países que envíen petróleo a la isla caribeña.

"El pueblo de Cuba, con la solidaridad de la comunidad internacional, concluye que la situación con respecto al Gobierno de los Estados Unidos constituye una amenaza inusual y extraordinaria, que proviene total o sustancialmente de la derecha neofascista anticubana de EEUU", escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en su cuenta en X.

Añadió que ese peligro es contra "la seguridad nacional y la política exterior de todos los países, para la paz y la seguridad internacionales y para la supervivencia de la humanidad frente a la amenaza nuclear y el cambio climático".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BrunoRguezP/status/2017283289648705621&partner=&hide_thread=false

Trump sobre nuevo decreto: "Creo que Cuba no podrá sobrevivir"

El jueves, Trump firmó un decreto que entró en vigor en la medianoche, y que le permite imponer tasas a las importaciones de productos de países que vendan o suministren petróleo a Cuba. El mandatario argumentó que la isla "constituye una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad y política exterior de EEUU.

Posteriormente, Trump aseguró que no pretendía "ahogar" a la nación caribeña con esto. "No, no es mi intención, pero parece que es algo que, simplemente, no va a poder sobrevivir. Creo que Cuba no podrá sobrevivir", sostuvo al ser consultado por la prensa sobre el tema, sin mencionar los bien documentados efectos del bloqueo que la Casa Blanca le impuso hace más de seis décadas.

Díaz-Canel: "Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida"

Cuba decidió declarar "una emergencia internacional con respecto a dicha amenaza", indicó el canciller cubano.

Desde La Habana, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó: "Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales".

FUENTE: RT en Español

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar