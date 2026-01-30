Fue detenido el hombre que asesinó a balazos al hermano del exfutbolista Carlos Núñez

La Policía logró capturar con el hombre de 41 años que era buscado por asesinar a balazos a un joven de 28 años el martes 27 en Canelones. La víctima era el hermano del exfutbolista (de Liverpool, Peñarol y Racing de Avellaneda) Carlos Núñez.
El homicidio ocurrió sobre la 1:30 de la madrugada del martes pasado en Continuación Tomás Berreta y Campeones Olímpicos (Canelones). Cuando llegó la Policía, el hermano de Núñez ya estaba sin vida, tendido en la vía pública.
Luego de que el Ministerio del Interior la Policía difundiera el jueves la imagen del homicida José Miguel Rodríguez Motta, este viernes, tras varios allanamientos en distintas zonas, le dieron captura este viernes de tarde en Canelones.
El caso es investigado por la fiscal Irena Penza, quien prevé imputar al homicida en las próximas horas.