Cultura | Troncoso | Festival Internacional | Piriápolis de Película

Entrada libre y gratuita

Orgullo uruguayo: Troncoso será reconocido en el Festival Internacional Piriápolis de Película

El Festival Internacional Piriápolis de Película celebra su 22ª edición con homenajes a César Troncoso, Cecilia Rossetto y Luciano Cáceres.

El actor uruguayo César Troncoso recibirá un homenaje especial junto a otros actores rioplatenses.&nbsp;

Por Redacción de Caras y Caretas

El emblemático Argentino Hotel será nuevamente el epicentro del cine regional con la 22ª edición del Festival Internacional Piriápolis de Película, que comienza este viernes 17 y se extenderá hasta el domingo 19 de octubre. La cita reafirma su papel como espacio de encuentro y reflexión sobre la producción audiovisual iberoamericana, combinando proyecciones, mesas redondas, homenajes y actividades abiertas al público con entrada libre y gratuita. Este año, tres figuras del cine rioplatense recibirán un homenaje especial, el actor uruguayo César Troncoso, la actriz y cantante argentina Cecilia Rossetto y el también actor argentino Luciano Cáceres.

Homenajes de apertura

La jornada inaugural abrirá a las 19:00 con una recepción en el hall del Argentino Hotel, seguida por el tributo a César Troncoso en el Salón Dorado. El actor, una de las presencias más internacionales del cine uruguayo, atraviesa un año de reconocimiento: obtuvo el premio a la Mejor Actuación junto a Andrea Carballo por La mujer del río en el Festival BAFICI y fue parte del elenco principal de la exitosa serie El Eternauta, dirigida por Bruno Stagnaro. Troncoso cerrará el festival con la presentación de Quemadura china (2025), el nuevo largometraje de Verónica Perrotta.

Luego, será homenajeado Luciano Cáceres, protagonista del film Adiós Madrid (2024), dirigido por Diego Corsini. El actor argentino, que recientemente estrenó la serie Tafí Viejo, ha decidido priorizar su presencia en Piriápolis y en el Festival de Puerto Madryn antes de viajar a España, donde otra de sus películas, El susurro (2025) de Gustavo Hernández, compite en el Festival de Sitges.

“Esperando la carroza” cumple 40 años

El sábado 18 a las 21:30, el festival rendirá homenaje a Cecilia Rossetto, figura central de la histórica comedia Esperando la carroza (1985), de Alejandro Doria, que cumple cuatro décadas de su estreno. La actriz bonaerense, muy vinculada a Uruguay por sus temporadas teatrales y musicales, compartirá recuerdos del rodaje y recibirá una plaqueta en reconocimiento a su trayectoria. El domingo protagonizará además un encuentro titulado Sonata de Primavera, una charla sobre su obra artística moderada por el periodista Fernando Brenner.

El sábado por la mañana se desarrollará la mesa redonda La actualidad del cine uruguayo, con la participación de Troncoso, Gisella Previtali (presidenta de ACAU) y Virginia Hinze (presidenta de la Academia de Cine de Uruguay), moderada por Alejandro Yamgotchian, director artístico del festival.

El veterano periodista Jackie Rodríguez Stratta conducirá dos tributos especiales: uno a Walt Disney, con un repaso por su legado, y otro a Charles Chaplin, en el centenario de La quimera del oro (1925).

Competencia y muestra internacional

La edición 2025 incluye más de 70 filmes provenientes de Argentina, Uruguay, Brasil, México, España y otros países. La Competencia Iberoamericana de Cortometrajes reunirá 21 títulos, mientras que otros 14 integrarán la muestra informativa.

Entre los largometrajes destacados se encuentran Brasiliana: El musical negro que presentó Brasil al mundo, de Joel Zito Araújo; Oeste otra vez, de Erico Rassi; y producciones argentinas como Quinografía, Atahualpa Yupanqui: un trashumante, Gatillero y Mi mejor escena.

Uruguay estará representado por obras como Montevideo inolvidable de Alfredo Ghierra, Agua invadida de Carolina Sosa, La mitad de mi familia de Ariel Wolf, Tal vez nos volvamos a encontrar de Pablo Banchero y Quemadura china de Verónica Perrotta, encargada de clausurar el evento.

Un festival con sello regional

El Piriápolis de Película se consolida como un referente cultural del Cono Sur, con apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, el Ministerio de Turismo y la Intendencia de Maldonado.

Tres trayectorias, tres miradas y una misma pasión por el cine unirán a Troncoso, Rossetto y Cáceres en un homenaje que celebra no solo sus carreras, sino también el diálogo cultural que el festival mantiene vivo desde hace más de dos décadas.

