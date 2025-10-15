Orgullo uruguayo: Troncoso será reconocido en el Festival Internacional Piriápolis de Película

“Esperando la carroza” cumple 40 años

El sábado 18 a las 21:30, el festival rendirá homenaje a Cecilia Rossetto, figura central de la histórica comedia Esperando la carroza (1985), de Alejandro Doria, que cumple cuatro décadas de su estreno. La actriz bonaerense, muy vinculada a Uruguay por sus temporadas teatrales y musicales, compartirá recuerdos del rodaje y recibirá una plaqueta en reconocimiento a su trayectoria. El domingo protagonizará además un encuentro titulado Sonata de Primavera, una charla sobre su obra artística moderada por el periodista Fernando Brenner.

El sábado por la mañana se desarrollará la mesa redonda La actualidad del cine uruguayo, con la participación de Troncoso, Gisella Previtali (presidenta de ACAU) y Virginia Hinze (presidenta de la Academia de Cine de Uruguay), moderada por Alejandro Yamgotchian, director artístico del festival.

El veterano periodista Jackie Rodríguez Stratta conducirá dos tributos especiales: uno a Walt Disney, con un repaso por su legado, y otro a Charles Chaplin, en el centenario de La quimera del oro (1925).

Competencia y muestra internacional

La edición 2025 incluye más de 70 filmes provenientes de Argentina, Uruguay, Brasil, México, España y otros países. La Competencia Iberoamericana de Cortometrajes reunirá 21 títulos, mientras que otros 14 integrarán la muestra informativa.

Entre los largometrajes destacados se encuentran Brasiliana: El musical negro que presentó Brasil al mundo, de Joel Zito Araújo; Oeste otra vez, de Erico Rassi; y producciones argentinas como Quinografía, Atahualpa Yupanqui: un trashumante, Gatillero y Mi mejor escena.

Uruguay estará representado por obras como Montevideo inolvidable de Alfredo Ghierra, Agua invadida de Carolina Sosa, La mitad de mi familia de Ariel Wolf, Tal vez nos volvamos a encontrar de Pablo Banchero y Quemadura china de Verónica Perrotta, encargada de clausurar el evento.

Un festival con sello regional

El Piriápolis de Película se consolida como un referente cultural del Cono Sur, con apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, el Ministerio de Turismo y la Intendencia de Maldonado.

Tres trayectorias, tres miradas y una misma pasión por el cine unirán a Troncoso, Rossetto y Cáceres en un homenaje que celebra no solo sus carreras, sino también el diálogo cultural que el festival mantiene vivo desde hace más de dos décadas.