Perversión: cuando la oscuridad humana explora sus límites

Fue así: “Este proyecto de escritura se disparó cuando presencié un robo mientras iba en un ómnibus, al observar que la gente no hacía nada ante una situación extremadamente violenta. Ahí mismo, en el ómnibus me puse a escribir, a tomar notas, en el celular. Cuando llegué a casa seguí escribiendo. No paré hasta que terminé esa historia”.