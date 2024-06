Ponele swing, nena, que Kumbiaracha arma su fiestón en la Sala del Museo

Embed - Kumbiaracha ft. Luana - Inocente (En Vivo)

“La Fiesta K, que es un formato que ya tiene cuatro ediciones, tiene un guion simple y cumbiero”, contó Stephanie Martínez (teclados, voz y arreglos de Kumbiaracha). “El formato de la fiesta es llegar, bailar con DJs, después llega la primera vuelta de Kumbiaracha. se baila un poco más con los DJs, y en la segunda vuelta aparecen los músicos invitados”.

_DSC9603.jpg Stephanie Martínez (teclados, voz y arreglos de Kumbiaracha). Foto: A.L.

Y para este viernes, “el invitado especial será Cuatro Pesos de Propina”. Con esta banda “ya hemos compartido algunos toques, hemos coincidido en la fiesta de la diversidad en Colonia, Montevideo y algún otro toque. Siempre tenemos tremenda onda con ellos. Y, bueno, salió invitarlos, compartir con ellos esta fiesta”.

La idea, explicó Stephanie, “es elegir canciones en conjunto, unir lo que les copa a ellos y a nosotras y lo transformamos al mundo bailable. Así lo hemos hecho Con Mocchi, con Martín Buscaglia, con Luana, con Ana Prada. Esa es la idea, transformar esas canciones, hacerlas en conjunto… estamos copadísimos trabajando en eso”.

Además de la celebración cumbiera, Stephanie explicó que “la fiesta también es un lugar cuidado: nosotras trabajamos siempre con el punto K, que es un grupo de personas que se ocupan de hacer que la fiesta sea cuidada. Si vos tuviste una situación que no estuvo buena, podés ir y comunicar. De esta forma queremos construir otra fiesta distinta, una forma de bailar distinta, más cuidada”.

Embed - Kumbiaracha - Rebelión en la Bailanta

La culpa fue de “La cucaracha”

Este proyecto cumbiero se gestó en escuchas entre las integrantes de la banda, probando ideas, integrando historias y experiencias musicales personales.

“Cuando arrancamos no éramos tantas como ahora y veníamos de distintos palos”, recordó Stephanie. “Y no todas teníamos experiencia y conocimiento en los ritmos bailables. En mi caso, soy pianista, tecladista, y venía del mundo clásico y del jazz. Mi contacto con la cumbia fue a través de mi padre, que allá en Paysandú, de donde soy oriunda, tenía y tiene una orquesta de este palo; pero hasta el momento en que comenzamos a juntarnos para formar este proyecto, yo estaba negadísima con la cumbia. Aquellos encuentros con las chicas se dieron en plena pandemia, un tiempo complicado, así que nos juntábamos cómo y cuándo podíamos, con recursos mínimos. Y en esa época comenzamos a probar, me acuerdo, con canciones con canciones de Gilda. En esos primeros experimentos integrábamos lo que cada una sabía, lo que cada una conocía… murga, rock, jazz. Fue una apuesta desafiante para mí: era la primera vez que estaba en un conjunto en el que todas eran mujeres. Todo eso nutrió al proyecto hasta alcanzar la forma que tiene ahora: ensamblar sonidos de guitarra eléctrica, de guitarra acústica, con la fila de caños, teclados, percusiones y la cumbia”.

El nombre, recordó, nació de un juego de palabras a partir de una versión que hacíamos de “La cucaracha”, a partir de la interpretación que registró Lila Downs: “Y ahí, entre cumbia y cucaracha, quedó Kumbiaracha… y con K, por supuesto”.

Embed - La Cucaracha - Kumbiaracha

Embed - Kumbiaracha - Gilda [Enganchados]

Con la K como bandera del cumbión

Desde aquel tiempo de pandemia, de encierro, primeros ensayos, dudas, investigaciones, descubrimientos, el combo se afirmó con una porfiada confianza en la necesidad llevar una banda con estas características, en la que la creatividad musical se conjuga con un potente mensaje social, cultural, estético y un concepto de gestión cooperativa e independiente.

El recorrido no ha sido en solitario. Kumbiaracha ha conectado en escena con otres artistas, como Ana Prada, Martín Buscaglia, Luana, Mocchi, Mariano Bermúdez, Cuatro Pesos de Propina.

A comienzos de 2023, compartieron escenario con dos proyectos cumbieros de referencia para la escena tropical de la región: Kumbia Queers, en el Complejo Sala Show, y con La Delio Valdez en el Teatro de Verano Ramón Collazo.

En mayo realizaron su primera gira Argentina, donde tocaron en Complejo Art Media (en ciudad de Buenos Aires) junto con Karina la Princesita y con Los Peñaloza en la Sala de las Artes (en Rosario, Santa Fe).

Recientemente fueron nominadas a los Premios Graffiti en las categorías Mejor video Clip en vivo y Mejor canción de Música Tropical, por “Enganchados Gilda” con producción Independiente de Kumbiaracha.

El bandón cumbiero: aquí están, ellas son:

Aquí están los nombres de quienes van a dejar todo en la escena de esta cuarta edición de la Fiesta K:

Mariana Escobar - Voz y accesorios

Maira Sepúlveda - Voz y accesorios

Jhoanna Duarte - Voz y accesorios

Florencia Núñez - Voz y guitarra

Julieta Taramasso - Bajo

Stephanie Martínez - Tecla, voz y arreglos

Julia Melo - Guitarra Eléctrica

Lali Ganz - Timbal

Fernanda Bértola - Congas y bongó

Mariacarla Pérez - Trombón

Silvina Moreira - Saxo

Gleisis Estrada - Trompeta

Belén Algorta - Trompeta

Maja Cabrera Pirotto - Saxo