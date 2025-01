¿Por qué una plaga zombi será el tema del verano?

Pero esta es solo una de las líneas de El tema del verano. Otra punta interesante es que se desarrolla en el tiempo postpandemia, y cuando todos creían que el drama se había acabado, una plaga zombi invade este rincón del planeta. Y en ese escenario apocalíptico, otro ingrediente tópico rinde homenaje a este género cinematográfico: la relación amorosa entre Ana y Felipe, quienes tendrán como desafío (el desafío clásico), sobrevivir a esta nueva plaga.

Embed - El Tema del Verano | Tráiler Oficial | Estreno en Uruguay el 30 de enero

Lo mataron pero no murió

El asunto es así. Ana tiene dos socias para el crimen: Martina y Malú. Las tres ganaron oficio en esto de sobrevivir a costa de engañar, drogar y desplumar a chicos ricos.

Así las cosas, el trío planea dar el mayor golpe en esta carrera delictiva: robar a un millonario, Ramiro Tübingen, lleno de excentricidades y que suele oficiar como mecenas de artistas diletantes. El procedimiento no podía fallar: seducirlo, drogarlo y robarle todo.

Pero, como manda una de las marcas estilísticas del género, algo tenía que salir mal: en lugar de dormir a Ramiro, lo matan accidentalmente. ¿Qué harán con el cuerpo? ¿Cómo zafaran de esta situación? También para esto hay reglas de estilo para aplicar, claro, si Ramiro, como buen muerto, siguiera muerto: las chicas no contaban con en este verano postpandémico, una plaga se está encargando de que los muertos no se mueran.

el tema del verano 2.png

Del VHS con amor (zombi)

Pablo Stoll recuerda que la primera película que vio en la ‘época dorada’ del VHS fue una de zombis. “Desde entonces -cuenta- siempre quise hacer una. Contrariamente a muchos cineastas que empiezan por los zombis, yo empecé por otro lado y con cuatro películas arriba, se me ocurrió esta película”.

Al hacer cine de género, explica el director de Whisky, “no podemos olvidar que es el cine con el que crecimos, el que veíamos en la televisión infantil, en las matinés y en VHS cuando éramos adolescentes. La idea de hacer una película de zombis se remonta a la primera película que vi en VHS: 'Virus' del director italiano Bruno Mattei, pero que firmó como Vincent Dawn. 'Virus', que también se llama 'Hell of the Living Dead', es una producción italiana en inglés que está llena de sangre y tripas que no me dejó dormir durante varios días".

El origen de El tema del verano se remonta a una conversación sobre cine que Stoll tuvo con Florencia Larrea en un bar en Santiago de Chile. En ese encuentro “le conté esta idea de unas chicas que roban por las playas y que sin querer se ven en una situación llena de zombis. Si bien nos llevó más tiempo del que esperábamos, aquí estamos: bastantes años después, con aquella película de zombis de verano que queríamos hacer".

Tras un largo proceso de escritura, rodaje y producción, este nuevo opus de Stoll fue galardonado con el premio a mejor dirección en la edición 2024 del festival Buenos Aires Rojo Sangre 2024. El jurado que evaluó en la Competencia Internacional de este festival, la reconoció por su mixtura de géneros, en la que confluyen la comedia negra, el romance y elementos clásicos del cine de terror.

zombis.png

Delante y detrás de cámaras

El elenco de El tema del verano está integrado por Azul Fernández (AR), Malena Villa (AR), Débora Nishimoto (AR), Agustín Silva (CL), Gonzalo De Galiana (UY), Romina Di Bartolomeo (UY), Leandro Souza (UY), Sebastián Iturria (UY), Pedro Duarte (UY), Iván Rezk (UY) y la participación especial de Daniel Hendler (UY).

Detrás de cámara. Dirección: Pablo Stoll Ward; guion: Adrián Biniez y Pablo Stoll Ward. Fotografía y cámara: Manuel Rebella. VFX: Santiago Svirsky. Montaje: Lucía Casal y Andrés Pepe Estrada. Arte: Cecilia Guerriero. Caracterización: Sofía Sellanes. Sonido: Daniel Yafalián y Santiago Fumagalli. Vestuario: Mariana Dosil. Banda Sonora Original: Luciano Supervielle. Canciones: Adrián Biniez y Nico Soto.

Producida por Pablo Stoll Ward, Agustina Llambi Campbell, Santiago Carabante, Florencia Larrea, Juan José López, Pedro Barcia y Cecilia Menchaca.