El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona confirmó su regreso a Uruguay con un concierto previsto para el próximo 27 de mayo en el Estadio Centenario, en el marco de su nueva gira internacional “Lo que el Seco no dijo”. La presentación en Montevideo forma parte de un extenso recorrido que ya ha cosechado entradas agotadas en varias ciudades de Estados Unidos y que continuará por distintos países de América Latina en los próximos meses.
"Lo que el Seco no dijo"
Ricardo Arjona vuelve a Uruguay con su gira más ambiciosa: fecha, entradas y detalles del show
Ricardo Arjona regresa al país el 27 de mayo con un espectáculo de gran despliegue en el Centenario, en el marco de su nueva gira internacional.