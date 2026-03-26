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Cultura | Ricardo Arjona | Uruguay | show

"Lo que el Seco no dijo"

Ricardo Arjona vuelve a Uruguay con su gira más ambiciosa: fecha, entradas y detalles del show

Ricardo Arjona regresa al país el 27 de mayo con un espectáculo de gran despliegue en el Centenario, en el marco de su nueva gira internacional.

Ricardo Arjona vuelve a Uruguay.

Ricardo Arjona vuelve a Uruguay.
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El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona confirmó su regreso a Uruguay con un concierto previsto para el próximo 27 de mayo en el Estadio Centenario, en el marco de su nueva gira internacional “Lo que el Seco no dijo”. La presentación en Montevideo forma parte de un extenso recorrido que ya ha cosechado entradas agotadas en varias ciudades de Estados Unidos y que continuará por distintos países de América Latina en los próximos meses.

Las entradas estarán disponibles en dos etapas: una preventa exclusiva para clientes de tarjetas Itaú y canjes Volar que comenzó este jueves a las 10 horas, mientras que la venta general se habilitará el sábado 28, también a las 10.

A lo largo de su carrera, Arjona ha construido un camino marcado por la independencia creativa. Desde su álbum Animal Nocturno, financiado con recursos propios, el artista ha privilegiado el control de su obra y una relación directa con su público, incluso en períodos en los que trabajó con grandes discográficas. Esa autonomía se ha consolidado como una de las señas de identidad de su propuesta, tanto en lo musical como en la forma de producir y presentar sus espectáculos.

Un show de gran escala

“Lo que el Seco no dijo” ha sido presentada como la gira más ambiciosa de su trayectoria. El espectáculo combina elementos teatrales, una fuerte narrativa visual y un recorrido por canciones que abarcan más de cuatro décadas de carrera.

El tour comenzó el 30 de enero de 2026 con un concierto con localidades agotadas en el Allstate Arena y contempla más de 35 presentaciones en Norteamérica antes de su llegada a América Latina.

Entre los hitos recientes del artista se destaca también una residencia de 23 conciertos en Guatemala a fines de 2025, que reforzó su vínculo con su base de seguidores.

El show en Montevideo se perfila como uno de los eventos musicales destacados del año, con una puesta en escena de gran escala y un repertorio que recorre los principales éxitos de su carrera.

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