Ricardo Arjona vuelve a Uruguay con su gira más ambiciosa: fecha, entradas y detalles del show

Un show de gran escala

“Lo que el Seco no dijo” ha sido presentada como la gira más ambiciosa de su trayectoria. El espectáculo combina elementos teatrales, una fuerte narrativa visual y un recorrido por canciones que abarcan más de cuatro décadas de carrera.

El tour comenzó el 30 de enero de 2026 con un concierto con localidades agotadas en el Allstate Arena y contempla más de 35 presentaciones en Norteamérica antes de su llegada a América Latina.

Entre los hitos recientes del artista se destaca también una residencia de 23 conciertos en Guatemala a fines de 2025, que reforzó su vínculo con su base de seguidores.

El show en Montevideo se perfila como uno de los eventos musicales destacados del año, con una puesta en escena de gran escala y un repertorio que recorre los principales éxitos de su carrera.