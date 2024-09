"Todas las noches me sueña y se toca": la cachetada pop de Lali Espósito

Como muestra alcanza un botón. el estribillo también deja un mensaje clarito y no tiene desperdicios: “Quiere comerme y se come mi sobras, lo tengo encima parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca. Todas las noches me sueña y se toca”.

Miralo, miralo, que está picante

En el video musical, que fue dirigido por la propia cantante junto a su hermano Lautaro Espósito, se la ve a la estrella en una especie de depósito en el que realiza un casting entre varios "fanáticos" de ella.

Entre los personajes que allí desfilan, algunos utilizan atuendos de sus actuaciones, otros las ningunean, un hombre con bombo, y hasta aparece un admirador de los Rolling Stone (¿se acuerdan cuando Milei dijo que no conocía a Lali, que no escuchaba su música, porque “invertía” su tiempo en los Rolling y en la ópera). Y también desfila el humorista Lucas Spadafora con un disfraz de monja utilizado por Lali en la novela “Esperanza Mía”, y, en un momento clave, hace su aparición un joven atractivo y bien vestido con traje, esquivando la mirada y con cigarrillo en mano. Inmediatamente, este personaje recibe un cambio drástico de look para convertirse en un nuevo admirador de la exCasi Ángeles. Para muchos argentinos, este personaje ya tiene nombre: Santiago Caputo.

Cuando entra el “furioso”

En esta sucesión de fanáticos en plan casting, en un momento clave irrumpe uno que nadie esperaba: un hombre furioso, que grita, con campera de cuero. ¿Un tiro directo al libertario mayor, el “león” de la motosierra?

Mientras este personaje despliega su furia, en la escena se la ve a Lali comiendo un pancho, totalmente indiferente, aburrida hasta el punto de quedarse dormida. ¿Esta actitud de la estrella pop alude a los insultos que Milei y su séquito suelen lanzar contra manifestantes o “planeros”?

No que darle muchas vueltas: la guerra que ha desatado Milei contra todo y contra todos tiene consecuencias y hay muchos dispuestos a responder a sus arrebatos. Y el "pop para divertirse" tiene mucho para decirle.