Tunda Prada y "Duna": el viaje sensorial por la sencillez que atesora el arte en la arena

Embed

La percepción, la inclusión

"Siempre estuve investigando sobre los fenómenos de la percepción", cuenta Tunda. "Esto quizás suena como muy teórico, rimbombante o aparatoso, pero está conectado con el cotidiano de todos. Nuestros receptores reciben estímulos y con ellos generamos pensamiento. Eso es lo más básico. El arte lo que hace del pensamiento una obra y termina siendo algo mucho más sutil hasta lo abstracto".

Investigando en ese nudo de conceptos y experiencias, sobre todo a través de su práctica docente, tanto en Bellas Artes como en su taller, se genero la pregunta: "¿Qué pasa si nos falta uno de los sentidos?; ¿cómo ve, como escucha, como siente, cómo genera ese pensamiento, como arma la imagen un ciego, un sordo? Bueno, parte del mismo lugar... comienzo así a investigar eso, a sensibilizarme con esas experiencias. Para eso hicimos talleres, varias reuniones".

DUNA-TUNDA PRADA .jpg Foto: Diana Prada.

"Duna": la integración en escena

"Duna" fue un proceso que tuvo dos etapas: "Comenzamos antes de la pandemia, en 2019, pero ese parate nos trancó todo. Y pasado ese tiempo lo retomamos, con otros integrantes del equipo. Pero siempre trabajando con algunas ideas centrales: todos percibimos de formas diferentes y eso hace que el pensamiento, lo que producimos con esos estímulos, sea siempre algo subjetivo".

Entonces este proyecto, subraya Tunda, apunta a integrar y potenciar esas diferencias a través de la empatía. "El hecho de que una persona sorda esté en la sala y que pueda mirar mis dibujos y puede no entender lo que estoy contando, no es una limitante ya que en escena hay alguien que con lengua de señas lo está traduciendo y además lo está interpretando con el tempo de una canción, marcando el pulso del estribillo, de cada verso, es como una integración de movimientos. Cuando presentamos 'Duna' en Tacuarembó, en el teatro Escayola, hace pocas semanas, había un montón de personas sordas en las primeras filas. Y fue increíble ver cómo esperaban con expectativa el momento del estribillo y hacían los mismos movimientos que la intérprete de señas. Estaban cantando con el cuerpo. Ellos se imaginan esa canción, les llega de esa manera. Es lo que te decía antes: a cada uno le llega de forma particular lo que vivimos, lo que experimentamos. Ese fenómeno es lo que nos hace seres diferentes, y que podamos empatizar con el otro, conocer lo que el otro piensa, lo que el otro siente".

Con esa idea articuladora, entonces, en escena "habrá un músico conmigo, alguien con la lengua de señas, con un trabajo expresivo y corporal muy potente, un video mapping que está procesando los dibujos que yo hago con arena y todo eso se proyecta en tiempo real en pantalla grande. Los dibujos los hago en una mesa de transparencias, con arena, y con esos puñados que tiro sobre el vidrio voy construyendo las formas, y una cámara cenital va capturando todo el proceso y lo proyecta en la pantalla. Y a la vez estamos tocando, cantando, contando cuentos, charlando sobre estas cosas de la percepción, de las imágenes, de las canciones. Es un viaje sensorial".

Simplemente

El repertorio de canciones de "Duna", al igual que los dibujos, navega por un universo imaginario que abreva en lo cotidiano, en paisajes anfibios, campestres. La transformación de los puñados de arena descubre la potencia de lo entrañable de esas imágenes que se pierden en la vorágine tecnológica, en la invasión de las pantallas. Son peces, humanos, caracolas, paisajes. Son personajes, historias, que también viven (como la madera, como el agua) en músicas y letras de genética folklórica, cantadas con las texturas más despojadas, con guitarra, apoyos rítmicos sutiles, paisajes sonoros. El acoplamiento de lenguajes se potencia con el cuerpo y la imaginación: esos fascinantes dispositivos que nos hacen simplemente humanos, enriquecidos por las diferencias.