Nacional en alerta: entre las presiones de Peñarol y el partido ante Wanderers

La duda que mantiene el técnico Pablo Peirano y se podrá contar con el goleador del equipo Nicolás López. El jugador arrastra desde hace tiempo lesión en el tobillo que no le ha permitido ser titular en los últimos partidos. El Diente tuvo 20 minutos el pasado fin de semana y si bien mostró algo de dolor, se lo notó con cierta precaución a la hora de ir a la pelota o por ejemplo en tirar tiros libres. Habrá que esperar como evoluciona esta semana para saber si va desde el arranque o espera en el banco de los suplentes.

Por su parte, Wanderers dio a conocer los precios para los parciales de Nacional. Los hincha tricolores tendrán dos tribunas a su disposición La tribuna Jorge Barrios que es una de las cabeceras detrás del arco y la Obdulio Varela que sería la Atilio García en el Gran Parque Central. La tribuna Barrios costará 550 pesos para los socios y 650 las generales. Por su parte la Obdulio Varela sale 750 pesos para los socios y 850 las generales.

Nacional en alerta

Este lunes hubo directiva de Nacional en la sala del Gran Parque Central, donde los tricolores tocaron varios temas. Uno fue la expectativa en relación a la decisión del TAS por los puntos reclamados. El otro, no menor, el la preocupación que hay en algunos dirigentes sobre el actuar público de algunos protagonistas de Peñarol, en especial del presidente, Ignacio Ruglio. En particular, hay quienes entienden que el mandatario carbonero está ejerciendo una presión pública desmedida contra los árbitros en el tramo final del campeonato. Desde Nacional aseguraron que hay una presión excesiva de Ruglio contra los árbitros y seguirán de cerca el tema. Además, no descartan salir al cruce en caso que sea necesario.