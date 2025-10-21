Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Parque Viera |

Momento de definición

Nacional en alerta: entre las presiones de Peñarol y el partido ante Wanderers

Peirano arma el equipo para visitar al bohemio en el Viera y la directiva observa de reojo los movimientos de Ruglio.

Nacional piensa en Wanderers y de reojo la directiva mira los movimientos del tradicional rival.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Por Gastón García

Con dos bajas seguras y alguna duda, Nacional prepara su visita al Parque Viera el próximo domingo para enfrentar a Wanderers desde las 18:30. El volante Christian Oliva se hizo sacar la quinta tarjeta amarilla el pasado fin de semana desde el banco de suplentes y cumplirá la sanción ante los bohemios. Si bien esta lesionado y tendrá para una semana más de recuperación, el jugador y el cuerpo técnico decidieron que se hiciera sacar la quinta amarilla para quedar limpio en la recta final del Clausura y en caso de ganar la Tabla Anual en la finales del Campeonato Uruguayo.

Otro que llegó a la quinta amarilla fue Gonzalo Carneiro. El delantero tricolor, recibió la amonestación a los 22 minutos del primer tiempo del partido ante Miramar Misiones. Seguramente estaba contemplado que Carneiro se hiciera sacar la tarjeta. Pero fue muy temprano en el partido y tal vez puso en riesgo otra posible amarilla. Pero el jugador supo lidiar con eso todo el partido.

El que si vuelve es Nicolás Lodeiro y seguramente sea titular ante Wanderers. El sanducero fue expulsado ante Danubio en Jardines del Hipódromo y cumplió su sanción ante los cebritas.

La duda que mantiene el técnico Pablo Peirano y se podrá contar con el goleador del equipo Nicolás López. El jugador arrastra desde hace tiempo lesión en el tobillo que no le ha permitido ser titular en los últimos partidos. El Diente tuvo 20 minutos el pasado fin de semana y si bien mostró algo de dolor, se lo notó con cierta precaución a la hora de ir a la pelota o por ejemplo en tirar tiros libres. Habrá que esperar como evoluciona esta semana para saber si va desde el arranque o espera en el banco de los suplentes.

Por su parte, Wanderers dio a conocer los precios para los parciales de Nacional. Los hincha tricolores tendrán dos tribunas a su disposición La tribuna Jorge Barrios que es una de las cabeceras detrás del arco y la Obdulio Varela que sería la Atilio García en el Gran Parque Central. La tribuna Barrios costará 550 pesos para los socios y 650 las generales. Por su parte la Obdulio Varela sale 750 pesos para los socios y 850 las generales.

Nacional en alerta

Este lunes hubo directiva de Nacional en la sala del Gran Parque Central, donde los tricolores tocaron varios temas. Uno fue la expectativa en relación a la decisión del TAS por los puntos reclamados. El otro, no menor, el la preocupación que hay en algunos dirigentes sobre el actuar público de algunos protagonistas de Peñarol, en especial del presidente, Ignacio Ruglio. En particular, hay quienes entienden que el mandatario carbonero está ejerciendo una presión pública desmedida contra los árbitros en el tramo final del campeonato. Desde Nacional aseguraron que hay una presión excesiva de Ruglio contra los árbitros y seguirán de cerca el tema. Además, no descartan salir al cruce en caso que sea necesario.

